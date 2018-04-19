Вопрос не одного дня: Песков прокомментировал блокировку Telegram

Москва, 19 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что исполнение решения суда по поводу блокировки мессенджера Telegram не является вопросом одного дня.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что для этого необходимо время, и предложил еще подождать.

Также журналисты задали вопрос по поводу того, что на фоне блокировки «отвалились» IP-адреса некоторых других сервисов. По словам Пескова, это технологический вопрос, и комментировать его должны представители Роскомнадзора.

«Безусловно, выпадение из работы сервисов не должно быть. Нужно предпринимать предусмотренные законодательством действия», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь добавил, что если сервис работает с нарушениями, то есть провайдер, которому можно адресовать вопрос по конкретной ситуации.