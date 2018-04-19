Россия имеет право делать на Курилах все что угодно: в Госдуме отреагировали на протест Японии

Япония заявила протест России в связи с военными учениями, которые РФ проводит на Курильских островах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря японского кабмина Есихидэ Сугу.

«По дипломатическим каналам мы заявили [России] протест, поскольку наращивание военной силы на четырех северных островах не отвечает позиции нашей страны», — заявил Суга.

Заместитель председателя комитета ГД по обороне и безопасности Юрий Швыткин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отверг протест Японии и справедливо заметил, что Курилы являются частью территории Российской Федерации.

«Безусловно, острова принадлежат России на основании международных нормативных правовых актов. И РФ имеет право делать там все, что угодно. В данном случае проводятся учения согласно плану боевой подготовки в рамках укрепления обороноспособности нашей страны и повышения ее боевого потенциала. При этом я подчеркну, что эти учения не угрожают безопасности ни одной из стран. Вопрос территориальной принадлежности Курил поднимать не имеет никакого смысла, это — субъект Российской Федерации», — подытожил парламентарий.

Заведующий кафедрой дипломатии МГОМО Александр Панов говорит, что Япония не считает, что те четыре острова, на которые она претендуют, на законном основании, принадлежат России. Именно на этом представлении и основываются все действия Токио, поэтому он всегда протестует против осуществления военной деятельности на островах. Япония придерживается этой позиции уже более 60 лет и пока что не готова ее изменить.

«Согласно истории, Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции, потом был заключен Сан-Францискский мирный договор, согласно которому Япония лишалась ряда территорий, но в нем не было оговорено, кому переходят эти территории. Поэтому с 1951 года, а СССР не подписал этот договор, до 1956 у нас не было никаких дипломатических отношений. В 1956 была подписана декларация, но не был подписан мирный договор. Япония тогда заявила, что она никогда не отказывалась от четырех островов, и они, согласно договору 1855 года, принадлежат Японии», — поясняет ученый.

Когда велись эти переговоры, Япония по-прежнему настаивала на передаче ей четырех островов, но СССР заявил о том, что он готов передать лишь два острова. Японию такой вариант вновь не устроил. Была подписана декларация, а не мирный договор, которая, впрочем, решала практически все вопросы, состояние волны прекращалось, восстанавливались дипломатические и торгово-экономические отношения между Токио и Москвой. То есть, фактически декларация и была мирным договором, она решала все неурядицы, за исключением территориальной принадлежности Курильских островов.

«После 1956 года до 1986 года Советский Союз вообще не признавал того, что было написано в декларации 1956 года. А там написано, что СССР готов будет передать Японии два острова после заключения мирного договора. Но японцы и тогда, и сейчас считают, что двух островов им недостаточно. Именно поэтому территориальная проблема продолжает сохраняться», — продолжает Александр Панов.

Поэтому Япония, понимая, что она не в состоянии добиться решения этой проблемы в ближайшее время, предложила России начать на островах совместную хозяйственную деятельность. Также велись разговоры о том, что японцы смогут посещать Курилы без визы.

Добавим, что в тактических учениях принимают силы Восточного военного округа, всего около двух с половиной тысяч военнослужащих. Будет задействована военная техника, примерно 800 единиц. В ходе учений планируется отработать оборону морского побережья при спецоперации условного противника.

«Особенностью активной части мероприятия будет проведение боевой стрельбы по морским надводным целям, а также активное применение БЛА «Орлан», — отмечает пресс-служба ВВО.

Напомним, Япония безосновательно считает четыре острова южных Курил своими территориями, ранее аналогичный протест она заявляла в феврале 2018 года. Поводом стали учения по противодействию незаконным вооруженным формированиям на Южных Курилах. Позиция России в данном случае очевидна: Курильские острова вошли в состав СССР в результате Второй Мировой войны, их принадлежность не может быть ни коим образом оспорена, поскольку российский суверенитет над Курилами имеет международно-правовое оформление не подлежит сомнению.