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Россия имеет право делать на Курилах все что угодно: в Госдуме отреагировали на протест Японии
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    Россия имеет право делать на Курилах все что угодно: в Госдуме отреагировали на протест Японии

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    В Госдуме отвергли протест Японии из-за учений российской армии на Курилах

    Япония заявила протест России в связи с военными учениями, которые РФ проводит на Курильских островах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря японского кабмина Есихидэ Сугу.

    «По дипломатическим каналам мы заявили [России] протест, поскольку наращивание военной силы на четырех северных островах не отвечает позиции нашей страны», — заявил Суга.

    Заместитель председателя комитета ГД по обороне и безопасности Юрий Швыткин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отверг протест Японии и справедливо заметил, что Курилы являются частью территории Российской Федерации.

    «Безусловно, острова принадлежат России на основании международных нормативных правовых актов. И РФ имеет право делать там все, что угодно. В данном случае проводятся учения согласно плану боевой подготовки в рамках укрепления обороноспособности нашей страны и повышения ее боевого потенциала. При этом я подчеркну, что эти учения не угрожают безопасности ни одной из стран. Вопрос территориальной принадлежности Курил поднимать не имеет никакого смысла, это — субъект Российской Федерации», — подытожил парламентарий.

    Юрий Швыткин

    Заведующий кафедрой дипломатии МГОМО Александр Панов говорит, что Япония не считает, что те четыре острова, на которые она претендуют, на законном основании, принадлежат России. Именно на этом представлении и основываются все действия Токио, поэтому он всегда протестует против осуществления военной деятельности на островах. Япония придерживается этой позиции уже более 60 лет и пока что не готова ее изменить.

    «Согласно истории, Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции, потом был заключен Сан-Францискский мирный договор, согласно которому Япония лишалась ряда территорий, но в нем не было оговорено, кому переходят эти территории. Поэтому с 1951 года, а СССР не подписал этот договор, до 1956 у нас не было никаких дипломатических отношений. В 1956 была подписана декларация, но не был подписан мирный договор. Япония тогда заявила, что она никогда не отказывалась от четырех островов, и они, согласно договору 1855 года, принадлежат Японии», — поясняет ученый.

    Когда велись эти переговоры, Япония по-прежнему настаивала на передаче ей четырех островов, но СССР заявил о том, что он готов передать лишь два острова. Японию такой вариант вновь не устроил. Была подписана декларация, а не мирный договор, которая, впрочем, решала практически все вопросы, состояние волны прекращалось, восстанавливались дипломатические и торгово-экономические отношения между Токио и Москвой. То есть, фактически декларация и была мирным договором, она решала все неурядицы, за исключением территориальной принадлежности Курильских островов.

    «После 1956 года до 1986 года Советский Союз вообще не признавал того, что было написано в декларации 1956 года. А там написано, что СССР готов будет передать Японии два острова после заключения мирного договора. Но японцы и тогда, и сейчас считают, что двух островов им недостаточно. Именно поэтому территориальная проблема продолжает сохраняться», — продолжает Александр Панов.

    Поэтому Япония, понимая, что она не в состоянии добиться решения этой проблемы в ближайшее время, предложила России начать на островах совместную хозяйственную деятельность. Также велись разговоры о том, что японцы смогут посещать Курилы без визы.

    Добавим, что в тактических учениях принимают силы Восточного военного округа, всего около двух с половиной тысяч военнослужащих. Будет задействована военная техника, примерно 800 единиц. В ходе учений планируется отработать оборону морского побережья при спецоперации условного противника.

    «Особенностью активной части мероприятия будет проведение боевой стрельбы по морским надводным целям, а также активное применение БЛА «Орлан», — отмечает пресс-служба ВВО.

    Напомним, Япония безосновательно считает четыре острова южных Курил своими территориями, ранее аналогичный протест она заявляла в феврале 2018 года. Поводом стали учения по противодействию незаконным вооруженным формированиям на Южных Курилах. Позиция России в данном случае очевидна: Курильские острова вошли в состав СССР в результате Второй Мировой войны, их принадлежность не может быть ни коим образом оспорена, поскольку российский суверенитет над Курилами имеет международно-правовое оформление не подлежит сомнению.

    Автор: Михаил Блинов
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