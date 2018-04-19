ДНР: ВСУ обстреляли КПП «Марьинка», ранены мирные жители

Донецк, 19 апреля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили перестрелку возле контрольно-пропускного пункта «Марьинка», в результате обстрела пострадали трое мирных жителей. Об этом в четверг сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в СЦКК.

По имеющимся данным, в четверг примерно в 11.30 (время совпадает с мск) возле КПВВ «Марьинка» произошла перестрелка между киевскими силовиками и националистическими батальонами. Под огонь ВСУ попали мирные жители, которые на тот момент осуществляли посадку в маршрутное такси.

Сообщается, что в результате обстрела ранения получили трое мирных жителей: Светлана К, Галина К. и Рамиз А.

В настоящее время все раненные при обстреле доставлены в больницу. Оперативная группа представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе выехала на место происшествия.

Другие подробности случившегося уточняются.