Эксперт прокомментировал увольнение главы штаба ВМС Украины из-за российского гражданства его жены

Российское гражданство супруги стало причиной отстранения от должности первого заместителя командующего ВМС Украины Романа Гладкого, говорится в сообщении пресс-службе ВМСУ. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Сообщается, что офицер был отстранен от должности начальника штаба министром обороны Украины Степаном Полтораком во время недавнего визита в Одессу. Предметом служебного расследования, которое было возбуждено в отношении Гладко, якобы стали отдельные финансово-экономические нарушения.

По информации украинских СМИ, которые ссылаются на источники в военном ведомстве Украины, офицер был отстранен в связи с информацией о российском гражданстве его супруги.

Украинская политика

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в комментарии ФАН выразил мнение, что на первый взгляд, конечно, это может показаться откровенным маразмом, являющимся неотъемлемой частью нынешней украинской политики.

«Казалось бы, ну, при чем тут жена? С другой стороны, это нормальная практика, что если вы занимаете какие-то командные должности, у вас вообще не должно быть близких родственников с иностранными паспортами. Тем более, с паспортами страны, с которой вы якобы воюете. Если не брать во внимание, что война Украины с Россией — виртуальная и существует только в головах политиков, реакция Минобороны на наличие российского гражданства у жены начштаба ВМС вполне адекватная. С надежностью и идеологической подкованностью служащих в ВМС у Украины вообще отдельная головная боль», — пояснил Дмитрий Родионов.

Эксперт напомнил, что основная часть украинского флота до 2014-го года располагалась в Крыму. Военнослужащие с семьями жили на полуострове годами, имели там недвижимое имущество, их родственники учились, работали на полуострове, были полностью встроены в местное общество, имели родственные и дружественные контакты с российскими моряками. А потом случился Майдан и Крымская весна, и полуостров «уплыл» в Россию.

«Соответственно, у украинских силовиков был выбор: либо остаться на полуострове и перейти на службу другому государству, либо остаться верными присяге и покинуть Крым. Большинство выбрало первое, но нашлись и те, кто предпочел второе. В основном это люди, переведенные в свое время на службу в Крым из других уголков Украины для того, чтобы разбавить местных, пророссийски настроенных. Им уезжать было психологически проще, хотя многие бросили на полуострове имущество, связи, друзей, им пришлось заново обживаться на новом месте, привыкать к новой жизни. Новое место для большинства из них, мягко говоря, не оказалось раем», — добавил Дмитрий Родионов.

Эксперт заметил, что накануне группа украинских офицеров потребовала от президента Украины Петра Порошенко решить квартирный вопрос — предоставить жилье взамен утраченного в Крыму. Действительно, все эти годы многие из них жили в заброшенных одесских санаториях, а то и вовсе на кораблях. В случае игнорирования их интересов они пригрозили вернуться в Крым и стать россиянами.

«Понятно, что это пустые угрозы, в Крыму их никто не ждет, тем более, что многие из них успели поучаствовать в военной операции в Донбассе, и в Крыму им будет, мягко говоря, некомфортно. Но это касается в основном тех, кто ничего не оставил на полуострове, кроме квартир, кого с Крымом больше ничего не связывает. Но есть еще те, у кого там остались друзья и даже родственники, которые, разумеется, уже четыре года как граждане России. Действительно, присоединение Крыма к России разделило некоторые семьи, кому-то пришлось уехать из-за служебного долга, кому-то по идейным убеждениям, кто-то боялся, что в России ему не найдется места. Но связи-то остались, у многих крымчан и так полно родственников на Украине», — рассказал Дмитрий Родионов.

Разумеется, уверен эксперт, украинские власти мечтают эти связи разорвать. Но как это сделать? Закрыть границу, запретить ездить друг к другу? Запретить звонить и переписываться в Интернете? Это невозможно.