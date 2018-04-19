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Песков прокомментировал предложение о национализации «РусАла»
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    Песков прокомментировал предложение о национализации «РусАла»

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    Песков прокомментировал предложение о национализации «РусАла»

    Москва, 19 апреля. Готовых сценариев по поддержке компании «РусАл» и других российских компаний, против которых были введены санкции, нет, заявил в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Так он прокомментировал предложение главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина о временной национализации компании «РусАл», передает корреспондент ФАН.

    «Вы знаете, что правительство занимается оказанием поддержки компаниям, которые столкнулись с санкционным давлением. В экспертных кругах разные точки зрения, и это одна из них. Важно принимать во внимание мнение акционеров и собственников, возможности правительства. В данном случае идет речь об одной из точек зрения. Готовых сценариев по оказанию поддержки пока нет», — подчеркнул Песков.

    Напомним, ранее Вашингтон ввел новые санкции против России. В «черный список» США попали ряд российских государственных деятелей, предпринимателей и компаний.

    Автор: Юлия Майорова
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