Песков ответил на вопрос, обошла ли Россию стороной американская «буря» в Сирии

Москва, 19 апреля. Официальный представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что недружественная политика Запада по отношению к РФ — это реальность, в которой приходится работать.

Отвечая на вопрос о том, можно ли в контексте единоразового удара коалиции по Сирии говорить, что «буря обошла Россию стороной», Песков подчеркнул, что агрессивное поведение по отношению к РФ продолжается.

«Я бы не стал говорить про бури, агрессивное поведение к россии продолжается. Вы знаете, что из Вашингтона звучат разные заявления весьма широкого спектра, которые не позволяют прийти к единому выводу. Недружественные поведение нельзя исключать в будущем. Это реальность, в которой мы работаем…» — приводит комментарий Пескова корреспондент Федерального агенства новостей.

Напомним, в минувшие выходные коалиция во главе с США нанесла ракетные удары по Сирии. С кораблей и самолетов по территории ближневосточного государства было выпущено более ста ракет. Президент РФ Владимир Путин осудил атаку, отметив, что подобными действиями Вашингтон помогает террористам в Сирии.