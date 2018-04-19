Песков прокомментировал возможные поставки ЗРК С-300 в Сирию

Москва, 19 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможных поставках Россией комплексов С-300 в Сирию. В ответ на вопрос, поддерживает ли президент РФ идею отправить в арабскую республику российские ЗРК, представитель Кремля посоветовал журналистам перечитать заявление главы российского государства после ракетной атаки США и союзников на Сирию

«Читайте заявление президента после нападения на Сирию», — сказал Песков.

Напомним, сразу после ударов США, Франции и Великобритании по Сирии о возможных поставках С-300 в Сирию заявляли в Генштабе ВС РФ. «Хотел бы заметить, что несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию зенитно-ракетных систем С-300», — сказал генерал-полковник Сергей Рудской.

О том, что Москва может отправить в Сирию ракетные системы С-300 для «укрепления безопасности» региона заявил и глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что российские власти готовы рассмотреть все необходимые шаги для укрепления безопасности Сирии после удара коалиции США.

«Президент России Владимир Путин уже ответил на вопрос о поставках С-300. Он напомнил, что несколько лет назад по просьбе наших партнеров мы решили не поставлять комплекс С-300 в Сирию», — заметил глава МИД РФ. Однако сейчас, по его словам, Россия после «возмутительного акта агрессии» со стороны США, Франции и Великобритании намерена рассмотреть вариант поставок С-300.