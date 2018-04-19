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Кремль отреагировал на принятие Радой постановления о создании независимой православной церкви
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    Кремль отреагировал на принятие Радой постановления о создании независимой православной церкви

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    Кремль отреагировал на принятие Радой постановления о создании независимой православной церкви

    Москва, 19 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о том, что Верховная рада Украины приняла постановление о создании независимой православной церкви.

    «Вы знаете позицию Русской православной церкви, позицию патриарха всея Руси. Скажем так, действия, направленные на раскол церкви, вряд ли могут приветствоваться», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

    Напомним, ранее стало известно, что после встречи с патриархом Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом глава Украины Петр Порошенко выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что Киев близок к созданию автокефалии поместной церкви.

    Минувшим летом украинский глава заявлял о необходимости признания независимости украинской церкви от Московского патриархата.

    Автор: Юлия Майорова
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