Кремль отреагировал на принятие Радой постановления о создании независимой православной церкви

Москва, 19 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о том, что Верховная рада Украины приняла постановление о создании независимой православной церкви.

«Вы знаете позицию Русской православной церкви, позицию патриарха всея Руси. Скажем так, действия, направленные на раскол церкви, вряд ли могут приветствоваться», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее стало известно, что после встречи с патриархом Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом глава Украины Петр Порошенко выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что Киев близок к созданию автокефалии поместной церкви.

Минувшим летом украинский глава заявлял о необходимости признания независимости украинской церкви от Московского патриархата.