Киев, 19 апреля. Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал древнерусских князей за их «опрометчивое», по его определению, решение основать Москвы. Теперь он намерен «восстановить историческую справедливость» и для этого собирается создать в стране независимую православную церковь.

«Этот долгожданный томос (разрешение, — прим. ФАН) станет не только торжеством православия, но и актом восстановления глубокой исторической справедливости», — заявил Порошенко в ходе выступления в Верховной раде.

Он добавил, что именно из Царьграда (Константинополя, — прим. ФАН ) «пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры». «Уже потом мы поделились этим с Залесьем, где давние киевские князья очень опрометчиво основали Москву», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее он уже сообщал о своих планах просить Константинопольский патриархат предоставить Киеву разрешение на создание единой поместной автокефальной церкви.