Порошенко раскритиковал древнерусских князей за «опрометчивое» основание Москвы
Киев, 19 апреля. Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал древнерусских князей за их «опрометчивое», по его определению, решение основать Москвы. Теперь он намерен «восстановить историческую справедливость» и для этого собирается создать в стране независимую православную церковь.
«Этот долгожданный томос (разрешение, — прим. ФАН) станет не только торжеством православия, но и актом восстановления глубокой исторической справедливости», — заявил Порошенко в ходе выступления в Верховной раде.
Он добавил, что именно из Царьграда (Константинополя, — прим. ФАН ) «пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры». «Уже потом мы поделились этим с Залесьем, где давние киевские князья очень опрометчиво основали Москву», — подчеркнул украинский лидер.
Ранее он уже сообщал о своих планах просить Константинопольский патриархат предоставить Киеву разрешение на создание единой поместной автокефальной церкви.