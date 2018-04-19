Аксенов рассказал, когда по Крымскому мосту проедут первые автомобили

Ялта, 19 апреля. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал участникам Ялтинского экономического форума, когда по новому мосту через Керченский пролив проедут первые автомобили, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Первые автомобили по Крымскому мосту пойдут уже через несколько недель», — сказал Аксенов.

Отдельно он сообщил и вводе в эксплуатацию в этом году году электростанций Таврическая и Балаклавская.

«Ввод в эксплуатацию этих важных объектов придаст мощный импульс развитию всех отраслей экономики и социальной сферы, резко повысит инвестиционную привлекательность нашего полуострова», — подчеркнул политик.

Напомним, новый мост через Керченский пролив станет самым протяженным. Длина переправы составит 19 километров. он соединит Крым и Краснодарский край. Планировалось, что автомобили по мосту пустят в декабре этого года, однако благодаря тому, что работы идут с опережением графика, его могут открыть уже в мае.