Эксперт рассказал об опасности украинских ПТРК «Скиф» для армий ДНР и ЛНР

Киев провел испытания противотанкового ракетного комплекса «Скиф» — экспортной версии украинского ПТРК «Стугна-П». Сообщение было размещено разработчиком — конструкторским бюро «Луч» на странице в социальной сети Facebook.

«Все модификации были направлены на адаптацию пусковой установки для использования ее в условиях мягких грунтов и песка. Сама ракета не изменилась, так как с самого начала разрабатывалась для применения в любых климатических и погодных условиях, без исключений», — значится в сообщении КБ.

Разработка экспортной версии «Стугны» была завершена в далеком 2005 году, однако позже представители КБ «Луч», при поддержке белорусской компании «Пеленг», создали версию «Скиф-М» с тепловизором. Как сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт Центра Стратегической Конъюнктуры Олег Пономаренко, «Скиф» на современном этапе развития военной техники уже не является только противотанковым комплексом.

«Скорее, его можно отнести к легкому вооружению, которое может доставлять до цели различные боевые части. Ведь боевые блоки таких систем могут быть не только кумулятивные (использоваться против танков), но и термобарические или осколочно-фугасные (для действия против пехоты). По сути, ракета выступает как некий носитель, который должен доставить либо ту, либо другую боевую часть в зависимости от целей. Оружие относительно дешевое, достаточно массовое», — поясняет Пономаренко.

Военный аналитик отмечает, что КБ «Луч» позволит Украине, при достаточно ограниченном бюджете, производить высокотехнологичные ракетные комплексы и продавать их странам третьего мира. Им подобные образцы вооружения очень пригодятся, так как они не имеют возможности создавать ПТРК как крупные военные державы (Россия, США, Великобритания, Франция, Германия).

«Главное достоинство этих комплексов — универсальность. Нельзя ограничиваться только противотанковым действием или действием против пехоты. Разработчики того же «Корнета» (российский противотанковый комплекс — прим. ред.) сообщали, что ПТРК может использоваться и против вертолетов, там ставятся неконтактные взрыватели. Это достаточно серьезное оружие, и его универсальность год от года только возрастает. Поэтому «Скиф» может поставляться как на экспорт, так и в вооруженные силы Украины», — продолжает Пономаренко.

Это будет особенно актуально, так как сам по себе комплекс «Скиф» стоит довольно дешево (в сравнении с другими видами военной техники) и даже обладая чуть меньшей огневой мощью, все еще остается очень грозным оружием.

«Я думаю, что в любом случае, даже если какие-то характеристики не будут доведены до мирового уровня, «Скиф» останется опасным оружием, которое в скором времени может появиться в Донбассе. Так что армиям ДНР и ЛНР необходимо к этой новости отнестись предельно серьезно», — заключил эксперт.

Напомним, «Стугна-П» — противотанковый ракетный комплекс разработанный киевским КБ «Луч». На экспорт комплекс поставляется в версии «Скиф» с прибором наведения ПН-И украинской разработки. Система наведения — по лазерному лучу с автоматическим сопровождением цели. Дальность стрельбы до пяти километров. Используются ракеты калибра 130 и 152 миллиметра с тандемными кумулятивными (РК-2С, РК-2М-К) и осколочно-фугасными (РК-2ОФ, РК-2М-ОФ) боевыми частями. Бронепробиваемость — от 800 до 1100 миллиметров эквивалента гомогенной брони за динамической защитой.