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Тупик и лукавство США: политолог объяснил, почему Берлин хочет снять с себя бремя санкций против РФ
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    Тупик и лукавство США: политолог объяснил, почему Берлин хочет снять с себя бремя санкций против РФ

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    Тупик и лукавство США: политолог объяснил, почему Берлин хочет снять с себя бремя санкций против РФ

    Москва, 19 апреля. Немецкие власти планируют повлиять на США, чтобы ослабить санкции ФРГ против России. По словам политолога Александра Асафова, в том, что немецкий бизнес хочет освободиться от бремени наложенных ограничений, нет ничего удивительного.

    В интервью RT он напомнил, что недовольные голоса из Германии были отчетливо слышны еще тогда, когда президент США Дональд Трамп  подписывал обновленный санкционный пакет против РФ.

    «Уже тогда немецкие бизнесмены и политики говорили, что это все необходимо согласовывать и пересматривать. В том числе говорили и о том, что санкции надо отменять, потому что от них больше вреда, чем воспитательных мер, которыми Запад пытается пугать Россию. И в первую очередь это вред для той же самой Германии», — заявил Асафов.

    Он отметил, что ограничительные меры особенно невыгодны европейским компаниям, участвующим в реализации проекта «Северный поток-2».  

    «Мы фактически выходим на финишную прямую в создании проекта по «Северному потоку-2». Очевидно, что немецкие компании, участвующие в этом проекте, попадают под все те санкции, и по идее они тогда уже не могут работать на иностранных рынках. В этом есть определенный тупик и американское лукавство…» — подчеркнул политолог.

    Напомним, ранее Wall Street Journal рассказал, что Берлин на высоком уровне намерен обратиться к Вашингтону с требованием пересмотреть немецкие санкции против РФ. В Совете Федерации, реагируя на эту информацию, отметили, что не удивлены тем, что Германия просит избавить себя от бремени антироссийских санкций.

    Автор: Федор Веснин
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