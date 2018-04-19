Выбрали переезд в Россию: Пушков оценил «решение умных ракет Трампа» не взрываться в Сирии

Москва, 19 апреля. Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сообщение о том, что «умные» ракеты США, которыми коалиция в минувшие выходные атаковала Сирию, оказались в России.

Парламентарий с юмором отметил, что ракеты сделали «умный выбор», отказавшись от «бестолкового самоубийства» в Сирии.

«У двух «умных» ракет Трампа хватило ума не разорваться в Сирии. Вместо бестолкового самоубийства они избрали переезд в Россию…» — написал Пушков в Twitter.

У двух "умных" ракет Трампа хватило ума не разорваться в Сирии. Вместо бестолкового самоубийства они избрали переезд в Россию. Умный выбор — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 19, 2018

Напомним, ранее стало известно, что две неразорвавшиеся крылатые ракеты США, запущенные 14 апреля по правительственным объектам на территории Сирии, были обнаружены военными САР и переданы российской стороне. «Умные» ракеты, как их назвал президент США Дональд Трамп, были отправлены в Россию 18 апреля.