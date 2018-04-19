Меню
Новости Сирии
Выбрали переезд в Россию: Пушков оценил «решение умных ракет Трампа» не взрываться в Сирии
Новости Сирии
ВВС Ирака нанесли удары по позициям ИГ в Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Выбрали переезд в Россию: Пушков оценил «решение умных ракет Трампа» не взрываться в Сирии

    741

    Выбрали переезд в Россию: Пушков оценил «решение умных ракет Трампа» не взрываться в Сирии

    Москва, 19 апреля. Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сообщение о том, что «умные» ракеты США, которыми коалиция в минувшие выходные атаковала Сирию, оказались в России.

    Парламентарий с юмором отметил, что ракеты сделали «умный выбор», отказавшись от «бестолкового самоубийства» в Сирии. 

    «У двух «умных» ракет Трампа хватило ума не разорваться в Сирии. Вместо бестолкового самоубийства они избрали переезд в Россию…» — написал Пушков в Twitter.

    Напомним, ранее стало известно, что две неразорвавшиеся крылатые ракеты США, запущенные 14 апреля по правительственным объектам на территории Сирии, были обнаружены военными САР и переданы российской стороне. «Умные» ракеты, как их назвал президент США Дональд Трамп, были отправлены в Россию 18 апреля.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Аксенов рассказал, когда по Крымскому мосту проедут первые автомобили

    Аксенов рассказал, когда по Крымскому мосту проедут первые автомобили

    13:08   19 Апреля 2018
    616
    Песков прокомментировал возможные поставки ЗРК С-300 в Сирию

    Песков прокомментировал возможные поставки ЗРК С-300 в Сирию

    12:40   19 Апреля 2018
    1028
    Справедливо наказать убийц Бузины сможет только новая власть

    Справедливо наказать убийц Бузины сможет только новая власть

    12:04   19 Апреля 2018
    4011
    В Роскомнадзоре рассчитывают, что Facebook полноценно войдет в правовое поле страны

    В Роскомнадзоре рассчитывают, что Facebook полноценно войдет в правовое поле страны

    11:25   19 Апреля 2018
    286