Крым поможет в восстановлении экономики Сирии

Ялта, 19 апреля. Крым готовится принять участие в восстановлении и развитии экономики Сирии. Соответствующее заявление сделал глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы надеемся, что Крым примет участие в восстановлении и развитии экономики Сирии. Будет обсуждаться ряд предложений по сотрудничеству, в том числе создание международного зернового хаба в одном из крымских портов», — отмечается в приветствии Аксенова к участникам Ялтинского международного экономического форума.

Отметим, что сирийская делегация во главе с министром экономики и внешней торговли Самером аль-Халилем принимает участие в ЯМЭФ.

Ранее Аксенов выразил уверенность, что а полях открывшегося 19 апреля Ялтинского международного экономического форума будут обсуждаться вопросы, знаковые для всей России.