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Адвокат объяснила, как закон о новой мере пресечения улучшит жизнь россиян
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    Адвокат объяснила, как закон о новой мере пресечения улучшит жизнь россиян

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    Адвокат объяснила, как закон о новой мере пресечения улучшит жизнь россиян

    Москва, 19 апреля. Российский адвокат Мария Ярмуш прокомментировала введение в РФ новой меры пресечения. Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий введение новой меры пресечения – «запрета на определенные действия». Мера заключается в том, что подозреваемый или обвиняемый будет находиться дома. Он должен будет своевременно являться в суд или к следователю по вызову. Согласно закону, он также должен «соблюдать один или несколько запретов». Гражданину могут запретить покидать помещение, в котором он живет, общаться с определенными людьми, пользоваться Сетью, отправлять и получать почту, управлять машиной.

    Как пишет РИА Новости, Ярмуш видит в законе положительные изменения. По ее словам, это даст возможность обвиняемым на момент рассмотрения и расследования быть дома. По ее словам, суд сможет принять решение о запрете «неких действий», исходя из обвинения. Адвокат назвала норму «гуманизацией уголовно-процессуального законодательства». По ее словам, закон улучшит жизнь граждан, которые находятся под следствием.

    Адвокат объяснила, как закон о новой мере пресечения улучшит жизнь россиян

    Автор: Анна Иванова
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