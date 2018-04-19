Адвокат объяснила, как закон о новой мере пресечения улучшит жизнь россиян

Москва, 19 апреля. Российский адвокат Мария Ярмуш прокомментировала введение в РФ новой меры пресечения. Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий введение новой меры пресечения – «запрета на определенные действия». Мера заключается в том, что подозреваемый или обвиняемый будет находиться дома. Он должен будет своевременно являться в суд или к следователю по вызову. Согласно закону, он также должен «соблюдать один или несколько запретов». Гражданину могут запретить покидать помещение, в котором он живет, общаться с определенными людьми, пользоваться Сетью, отправлять и получать почту, управлять машиной.

Как пишет РИА Новости, Ярмуш видит в законе положительные изменения. По ее словам, это даст возможность обвиняемым на момент рассмотрения и расследования быть дома. По ее словам, суд сможет принять решение о запрете «неких действий», исходя из обвинения. Адвокат назвала норму «гуманизацией уголовно-процессуального законодательства». По ее словам, закон улучшит жизнь граждан, которые находятся под следствием.