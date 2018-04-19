СМИ рассказали о проблемах французских истребителей при ракетном ударе по Сирии

Париж, 19 апреля. Французское издание Point сообщило, что при нанесении ракетного удара по Сирии Франция якобы выпустила 12 ракет из 16 запланированных.

При этом участие Франции в нанесении ракетного удара ставится под сомнение. Так, в Генеральном штабе ВС РФ сообщили, что анонсированного участия французской авиации в ударах по Сирийской Арабской Республике не было зафиксировано.

Французское издание со ссылкой на представителя ВВС Франции проинформировало, что был запланирован запуск десяти ракет Scalp-EG, но было выпущено только девять.

«Была ли проблема в ракете или в самолете? Этого мы не знаем, Сейчас идут технические проверки, которые должны определить причину», — цитирует издание представителя ВВС Франции.

Также СМИ отметили, что проблемы возникли и при ударе крылатыми ракетами с многоцелевых фрегатов – было произведено только три выстрела из шести запланированных.

В ночь на субботу США и их союзники нанесли ракетный удар по объектам на территории Сирии. Поводом для удара стало якобы применение химического оружия в сирийском городе Дума. Однако выяснилось, что предполагаемая «химатака» была постановкой. Известно, что химоружия в Сирии нет, все отравляющие вещества были вывезены и ликвидированы под надзором Организации по запрещению химического оружия.