Экс-депутат Рады обнародовал компромат на Порошенко

Киев, 19 апреля. Экс-депутат Верховной рады Александр Онищенко обнародовал компромат на президента Украины Петра Порошенко.

Из представленной депутатом в эфире телеканала NewsOne диктофонной записи следует, что Порошенко закрыл все уголовные дела против бывшего украинского министра экологии Николая Злочевского в обмен на половину доли в его компаниях.

Онищенко выступал в качестве посредника в переговорах между Порошенко и Злочевским, который на тот момент находился за пределами Украины, скрываясь от правосудия. Экс-депутат озвучил предложения Злочевского. В частности, речь шла о предоставлении Порошенко доли и половины прибыли принадлежащей бывшему министру газовой компании и компании по гидроразрывам.

Как передал украинскому президенту Онищенко, Злочевский также был готов зайти инвестором в одну из компаний, сотрудничающих с «Шеллом» и «ЭксонМобилем», чтобы оформлять на нее все газовые активы и тем самым экономить рентные платежи. Кроме того, Злочевский напомнил, что ранее поставил на компании Порошенко 10 миллионов долларов, и предложил простить главе государства этот долг.

«Коля готов свернуть этот долг, включить его тоже в расчет. Это предложение он просит передать для вас и прибыль делить 50/50», — пояснил Онищенко.

Порошенко отметил, что в последнее время интерес к Злочевскому проявляют США, поэтому провернуть сделку будет не так просто. Однако отказываться от сотрудничества с бывшим министром не стал и пообещал подумать о том, что можно предпринять. Спустя некоторое время после встречи Онищенко с президентом Украины все уголовные дела против Злочевского были закрыты.

Напомним, как отмечали эксперты, в настоящее время на Украине наблюдается кризис доверия к центральной власти. Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что предоставить компромат на действующего президента страны Петра Порошенко готов не только экс-депутат Рады Александр Онищенко. По словам Гордона, таких желающих немало в Вашингтоне.