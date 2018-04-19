Меню
Украина
Экс-депутат Рады обнародовал компромат на Порошенко
Украина
Глава МВФ объявила о глобальных изменениях политики фонда
Следующая новость
Загрузка...

    Экс-депутат Рады обнародовал компромат на Порошенко

    763

    Экс-депутат Рады обнародовал компромат на Порошенко

    Киев, 19 апреля. Экс-депутат Верховной рады Александр Онищенко обнародовал компромат на президента Украины Петра Порошенко.

    Из представленной депутатом в эфире телеканала NewsOne диктофонной записи следует, что Порошенко закрыл все уголовные дела против бывшего украинского министра экологии Николая Злочевского в обмен на половину доли в его компаниях.

    Онищенко выступал в качестве посредника в переговорах между Порошенко и Злочевским, который на тот момент находился за пределами Украины, скрываясь от правосудия. Экс-депутат озвучил предложения Злочевского. В частности, речь шла о предоставлении Порошенко доли и половины прибыли принадлежащей бывшему министру газовой компании и компании по гидроразрывам.

    Экс-депутат Верховной рады Александр Онищенко

    Как передал украинскому президенту Онищенко, Злочевский также был готов зайти инвестором в одну из компаний, сотрудничающих с «Шеллом» и «ЭксонМобилем», чтобы оформлять на нее все газовые активы и тем самым экономить рентные платежи. Кроме того, Злочевский напомнил, что ранее поставил на компании Порошенко 10 миллионов долларов, и предложил простить главе государства этот долг.

    «Коля готов свернуть этот долг, включить его тоже в расчет. Это предложение он просит передать для вас и прибыль делить 50/50», — пояснил Онищенко.

    Порошенко отметил, что в последнее время интерес к Злочевскому проявляют США, поэтому провернуть сделку будет не так просто. Однако отказываться от сотрудничества с бывшим министром не стал и пообещал подумать о том, что можно предпринять. Спустя некоторое время после встречи Онищенко с президентом Украины все уголовные дела против Злочевского были закрыты.

    Напомним, как отмечали эксперты, в настоящее время на Украине наблюдается кризис доверия к центральной власти. Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что предоставить компромат на действующего президента страны Петра Порошенко готов не только экс-депутат Рады Александр Онищенко. По словам Гордона, таких желающих немало в Вашингтоне.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирия: в МИД РФ рассказали о найденных в Думе дымовых шашках из Солсбери

    Сирия: в МИД РФ рассказали о найденных в Думе дымовых шашках из Солсбери

    15:59   19 Апреля 2018
    34
    В Госдуме рассказали, как России добиться в ВТО компенсаций в торговой войне с США

    В Госдуме рассказали, как России добиться в ВТО компенсаций в торговой войне с США

    15:41   19 Апреля 2018
    53
    Ирак прокомментировал удар своих ВВС по ИГ в Сирии

    Ирак прокомментировал удар своих ВВС по ИГ в Сирии

    15:00   19 Апреля 2018
    666
    Аксенов рассказал, когда по Крымскому мосту проедут первые автомобили

    Аксенов рассказал, когда по Крымскому мосту проедут первые автомобили

    13:08   19 Апреля 2018
    2003