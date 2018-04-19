Сирия: начался вывод боевиков «Джейш аль-Ислам» из района Думейр возле Дамаска

Дамаск, 19 апреля. Первые группы боевиков радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» сложили оружие и вместе со своими родственниками покинули город Думейр, расположенный в 50 км к северу от сирийской столицы. Об этом в четверг передает информационное агентство САНА.

Согласно достигнутому между экстремистской группировкой и армией САР соглашению, из данного города и его окрестностей будет выведено более 5 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. членов бандитских формирований. Всех их отправят в пограничный с Турцией район Джараблус на севере Сирии.

По окончании операции контроль над сирийским Думейром перейдет войскам Башара Асада, которые разминируют его улицы и сформируют все условия для возвращения мирного населения.

В минувшие вторник и среду, 17 и 18 апреля соответственно, сдавшиеся боевики сдали сирийским военнослужащим тяжелые и средние вооружения. Согласно данным САНА, около 60 боевиков объявили о прекращении вооруженной деятельности против правительства и решили воспользоваться амнистией.