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Европейцы на Ялтинском форуме: Мы рады, что не повелись на аферу с высылкой дипломатов РФ
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    Европейцы на Ялтинском форуме: Мы рады, что не повелись на аферу с высылкой дипломатов РФ

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    Европейцы на Ялтинском форуме: Мы рады, что не повелись на аферу с высылкой дипломатов РФ

    Ялта, 19 апреля. Европейцы на IV Ялтинском международном экономическом форуме поздравили Крым с развитием, призвали сохранять здоровые дипломатические и деловые контакты с Россией, а также подчеркнули, что будут бороться за экономическое сотрудничество с Россией, несмотря на США. 

    Как передает корреспондент ФАН, об этом зарубежные политики заявили, выступая на открытии форума. Так, депутат Бундестага Маркус Фронмайер отметил, что именно в это сложное время, полное конфликтов, важно обмениваться мнениями и позициями, и поздравил Крым с очевидным и видимым развитием.

    «Крым активно развивался в последние годы, — высказался Фронмайер, — я под впечатлением от того, как можно было так быстро построить новый аэропорт. Мы в Берлине много лет строим, но у нас не такие успехи».

    Европейцы на Ялтинском форуме: Мы рады, что не повелись на аферу с высылкой дипломатов РФ

    Вице-мэр австрийского города Линц Детлиф Виммер также выступил с дипломатической поддержкой России.

    «Я рад, что Австрия не выслала ни одного российского дипломата, — сказал со сцены представитель Австрии и назвал высылку дипломатов РФ по всему миру «аферой», — Мы в прошлом году приняли решение выступать против санкций и бороться за экономическое сотрудничество с Россией. Америка диктует свои интересы, но мы идем к тому, чтобы все народы работали на интересы Европы, и взаимный интерес был бы на первом плане».

    Виммер объявил, что надеется на смену санкционной политики со стороны других стран и регионов.

    Европейцы на Ялтинском форуме: Мы рады, что не повелись на аферу с высылкой дипломатов РФ

    Всего на Ялтинский форум прибыли делегации из 71 государства, самой многочисленной оказалась сирийская делегация. Она  в последний день делового мероприятия примет участие в конференции, посвященной послевоенному восстановлению Сирии. В рамках форума ожидается заключение контрактов на сумму 150 миллиардов рублей.

    Автор: Евгения Авраменко
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