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Порошенко сравнил создание автокефалии на Украине с вступлением в ЕС и НАТО
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    Порошенко сравнил создание автокефалии на Украине с вступлением в ЕС и НАТО

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    Порошенко сравнил создание автокефалии на Украине с вступлением в ЕС и НАТО

    Киев, 19 апреля. Вопросом национальной безопасности назвал президент Петр Порошенко создание на Украине поместной автокефальной церкви. Он также заявил, что по важности этот вопрос не уступает «борьбе Украины за членство в ЕС и НАТО».

    «Для меня дело утверждения независимой поместной церкви имеет такой же вес, как уже полученные «безвиз» и соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Как борьба за членство в Евросоюзе и членство в НАТО, которые еще впереди…» — сказал Порошенко, который в четверг участвовал в заседании Рады, где рассматривалось обращение Киева к Константинопольскому патриархату.  

    Президент Украины сообщил, что решение синода о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной церкви может быть принято до конца июля.   

    Отметим, вмешательство Порошенко в дела церкви не имеет всеобщей поддержки на Украине. Депутат Рады Вадим Новинский ранее порекомендовал президенту страны читать Конституцию перед тем, как вмешиваться в дела церковные.  

    Автор: Федор Веснин
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