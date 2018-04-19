Сирия, 19 апреля. В городе Дума в Восточной Гуте была обнаружена подземная тюрьма «Джейш Аль-Ислам»*****. САА поставила ультиматум ИГИЛовцам на юге от Дамаска. Еще одна «спящая ячейка» ИГ1 была уничтожена в провинции Салах Эд-Дин в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили подземную тюрьму «Джейш Аль-Ислам» в городе Дума в Восточной Гуте; поставили ультиматум ИГИЛовцам из района лагеря «Аль-Ярмук» на юге от Дамаска.

Сирийская свободная армия** (ССА): противостоит «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в юго-западной части Даръа.

«Исламское государство»1: потеряло «спящую ячейку» в провинции Салах Эд-Дин в Ираке.

«Джейш Тувар Аш-Шам»: ведет перестрелки с САА у населенного пункта Джеруд в Восточном Каламуне в провинции Дамаск.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ударам САА на окраине городов Аль-Латамина и Кафр Зета на севере Хамы.

Провинция Дамаск

Информационный портал Al Masdar News сообщает о том, что в городе Дума в Восточной Гуте Дамаска была обнаружена тюрьма, известная под названием «Ат-Туба». Сооружение находится под землей, здесь долгие годы содержались тысячи заключенных — как гражданских лиц, так и военнослужащих армии САР. Отмечается, что многие из них были казнены, либо погибли во время строительства новых тоннелей для боевиков формирования «Джейш Аль-Ислам». Напомним, территория оазиса была полностью зачищена от террористов вооруженной оппозиции после того, как все отряды «Армии Ислама» были вывезены в провинцию Алеппо.

Между тем в районе гор Восточного Каламуна продолжаются вооруженные столкновения между правительственными войсками с одной стороны и отрядами антиправительственных группировок «Джейш Тувар Аш-Шам» и «Бригада Ахмада Аль-Абдо» с другой. Согласно данным военных источников AMN, артиллерия Сирийской арабской армии (САА) открыла огонь по оборонительным сооружениям радикалов недалеко от населенного пункта Джеруд. Поддержку силам САР оказывают сирийские военные самолеты.

Новостное агентство Reuters сообщает о том, что правительство САР предоставило террористам «Исламского государства» 48 часов, чтобы принять условия соглашения с сирийскими властями и покинуть территории к югу от Дамаска. В противном случае части САА начнут штурм района. Напомним, анклав ИГИЛовцев находится на территории бывшего лагеря для беженцев «Аль-Ярмук».

Провинция Алеппо

Стало известно, что пресс-секретарь «Военного совета Манбиджа» Шерван Дервиш полностью поправился после неудачного покушения боевиков из группировки вооруженной оппозиции «Харакат Аль-Киям». Об этом сообщает агентство новостей Rudaw Net. Дервиш был выписан из больницы спустя 25 дней. Напомним, формирование «Харакат Аль-Киям», поддерживающее Сирийскую свободную армию (ССА), выступает против террористической курдской организации Рабочая партия Курдистана (РПК) и связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG).

Провинция Даръа

На юго-востоке региона не утихают боестолкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и силами террористической группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». Противники ведут перестрелки в районе населенного пункта Хейт, передает оппозиционный интернет-портал Emaan News Center. Противостояние также отмечается недалеко от городов Шейх Саад и Джиллен. Согласно информации военного источника в сети Twitter (jisrtv), ИГИЛовцы атаковали опорные пункты «свободной армии» у Джиллена, однако отрядам ССА удалось отразить нападение. О потерях сторон в живой силе или военной технике не сообщается

Провинция Хама

В начале недели Сирийская арабская армия (САА) начала внезапное наступление в районе границы между провинциями Хомс и Хама, в результате чего удалось освободить несколько населенных пунктов от оккупации исламистов союзных формирований «Хайат Тахрир Аш-Шам» и «Файлак Аш-Шам». Попытки контрнаступления радикалов провалились, после чего противники заключили соглашение о временном перемирии в данном районе. Накануне стало известно о том, что на протяжении трех дней стороны будут соблюдать режим прекращения огня и начнут переговоры об эвакуации радикалов в Идлиб. Напомним, достичь перемирия удалось благодаря пособничеству представителей российского Центра по примирению враждующих сторон.

Тем временем на севере Хамы не прекращаются взаимные обстрелы между правительственными силами и боевиками «Джебхат Ан-Нусры»1***. Как передает информационный портал Emaan News Center, под ударом САА оказались огневые позиции джихадистов на окраине городов Аль-Латамина и Кафр Зета.

Ирак

Военнослужащие армии Ирака продолжили спецоперации по зачистке пустынных районов провинции Салах Эд-Дин от оставшихся террористов «Исламского государства», действующих в составе так называемых «спящих ячеек» террористической группировки. Согласно сведениям новостного портала Iraqi News, вооруженным силам Ирака удалось обнаружить и уничтожить шестерых ИГИЛовцев в районе населенных пунктов Аль-Джазарат и Аль-Хави. Успеху операции способствовали разведывательные полеты иракских военных самолетов. Напомним, в понедельник южнее города Самарра на юго-востоке региона семь человек, в том числе сотрудники службы безопасности, были убиты и ранены в результате нападения террористов на один из контрольно-пропускных пунктов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)