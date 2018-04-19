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Киев надеется разблокировать сотрудничество с НАТО до июльского саммита альянса
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    Киев надеется разблокировать сотрудничество с НАТО до июльского саммита альянса

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    Киев надеется разблокировать сотрудничество с НАТО до июльского саммита альянса

    Киев, 19 апреля. Украина планирует разблокировать сотрудничество с НАТО на наивысшем уровне до июльского саммита альянса в Брюсселе, куда приглашен президент страны Петр Порошенко. Об этом сообщил глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

    Напомним, ранее в Будапеште сообщили, что намерены блокировать участие Киева во встрече министров обороны стран ЕС, а также саммите «Украина — НАТО». Претензии Венгрии к Украине связаны с действующим в стране законом «Об образовании», который Будапешт считает дискриминационным.

    «Наше взаимодействие с НАТО, включая и Венгрию, кстати, не пострадало. Политические встречи выше уровня посла не происходят. То есть министры и президенты не заседают пока что. Мы считаем, что все-таки до июля – а 11–12-го будет саммит – нам удастся разблокировать эту проблему. Потому что Порошенко уже приглашен в Брюссель на заседание всех глав государств…» — заявил Пристайко в интервью «Пятому каналу» Украины.

    Напомним, в начале марта Североатлантический альянс предоставил Украине статус «страны-аспиранта» НАТО. Перспективы вступления страны в альянс, впрочем, пока туманны. О том, что Украине предстоит очень долгий путь, чтобы стать членом НАТО, ранее предупредили в США.     

    Автор: Федор Веснин
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