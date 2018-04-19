Сирия под ударом провокаций США: Европа тайно поставляла боевикам компоненты химоружия

Сотрудники бельгийской разведки выявили сразу три компании из Антверпена, поставлявшие химикаты в Сирию в период с 2014-го по 2016-й год, передает новостное издание Knack. Эти организации в общей сложности осуществили 24 поставки метанола, изопропанола, дихлорметана и ацетона, и это притом, что в стране действует запрет на экспорт в Дамаск.

Отмечается, что одно из перечисленных веществ может использоваться для изготовления химического оружия, которое якобы применяет Сирийская арабская армия (САА). Однако оно также может оказаться полезным в производстве чистящих средств и в фармацевтике. О том, для чего именно неустановленным лицам в САР понадобились данные химикаты, не сообщается. В этом пыталось разобраться Федеральное агентство новостей (ФАН).

Стоит отметить, что из сирийской провинции Идлиб уже не раз приходили сообщения о том, что на позиции боевиков-исламистов были доставлены баллоны с хлором и зарином. Кроме того, необходимо напомнить, что все имевшееся в распоряжении правительственных сил Сирии химоружие было ликвидировано, причем в присутствии иностранных наблюдателей, которые подтвердили данный факт. Несмотря на все это, Запад продолжает упрямо и безосновательно обвинять официальный Дамаск в проведении химических атак против собственного же населения.

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин убежден, что сирийское руководство не причастно к использованию химоружия и, соответственно, не является получателем тех партий химикатов из Бельгии. Если бы Дамаску и нужны были отравляющие вещества, то он точно не стал бы покупать их в Европе, потому заказчиком, безусловно, является кто-то другой, заявил эксперт в комментарии для ФАН.

«Башар Асад — очень умный и образованный человек, который имеет большой опыт в управлении страной на Востоке, что имеет свою специфику. Он в отличие от тех, кто сейчас работает против него в таком контрпропагандистском стиле, гораздо мудрее», — заметил наш собеседник.

Но главный аргумент не в этом, также добавил он. Дело в том, что вбросы США и союзников рассчитаны на мгновенный эффект среди тех, кто не слишком-то одарен умом. При ближайшем же рассмотрении можно легко заметить принципиальные несоответствия и противоречия, с помощью которых удается легко разоблачить очередной фейк:

«Почему САА, как заявляет пропаганда англосаксов, применяет химоружие почти исключительно против детей? Задумывался ли кто-нибудь над этим вопросом? Причина в том, что Соединенным Штатам нужна страшная картинка. Поэтому «Белые каски» делают материалы, рассчитанные на то, чтобы вызвать шок и негодование — мол, смотрите какой Асад. Но если бы сирийская армия и захотела воспользоваться запрещенным химическим оружием, то она еще изначально отработала бы по «Исламскому государству»1 (запрещено в РФ). Однако Запад знает, на что нужно давить, и преподносит свои фейки именно так. Но если вдуматься — в чем же военный смысл такого применения? Его просто нет!».

Вбросы США не выдерживают столкновения с логикой и рассчитаны на неискушенного реципиента, шок и негодование которого, как предполагается, опередят здравый смысл. Именно поэтому данные фейки и работают, считает Александр Жилин.

«Когда они писали легенды для того, чтобы в информационном пространстве атаковать Асада, они исходили из того, что, во-первых, никто и разбираться-то не будет. Во-вторых, англосаксы рассчитывали на своего неискушенного обывателя, который проглотит любое «информационное дерьмо», что ему предложит CNN, BBC или еще что-то. Тем самым создается образ страшного врага, который будто бы является международным преступником. Но всем уже известно, что это провокации», — уверен эксперт.

Он также рассказал, что в настоящий момент уже готовится новая. По его мнению, с помощью подконтрольных боевиков США хотят заполучить основание и повод для того, чтобы разбомбить как можно больше объектов сирийской армии и максимально ослабить ее. Вот и ответ на вопрос, кому и для чего могли поставляться химикаты из Бельгии.

«Я вам скажу больше, основываясь на данных военного эксперта из Саудовской Аравии, причем это было сказано им в эфире. Уже готова группа из 11 боевиков, которая будет одета и вооружена под солдат САА. Сейчас они ждут команды, чтобы применить химоружие уже против американской базы. Эта провокация нужна Западу для того, чтобы дать Вашингтону возможность крушить в Сирии все на свете. Вот так работают англосаксы», — заключил собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.