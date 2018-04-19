Суд в Москве заочно арестовал двух примкнувших к ИГ студенток

Москва, 19 апреля. Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал предполагаемых сообщниц двух студенток, осужденных ранее за финансирование боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (организация запрещена в России).

«По решению суда в отношении Атемаскиной Полины Леонтьевны и Караевой Эльвиры Руслановны заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда.

В отношении девушек суд избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу сроком на два месяца. С момента экстрадиции на территорию России, а именно с момента пересечения государственной границы России и передаче ФСИН, или с момента задержания девушек на территории России начнется исчисляться их срок содержания под стражей.

Эльвиру Караеву и Полину Атемаскину обвиняют по статьям: «Организация террористического сообщества и участие в нем» и «Содействие террористической деятельности».

1 Организация запрещена на территории РФ.