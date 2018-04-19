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Суд в Москве заочно арестовал двух примкнувших к ИГ студенток
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    Суд в Москве заочно арестовал двух примкнувших к ИГ студенток

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    Суд в Москве заочно арестовал двух примкнувших к ИГ студенток

    Москва, 19 апреля. Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал предполагаемых сообщниц двух студенток, осужденных ранее за финансирование боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (организация запрещена в России).  

    «По решению суда в отношении Атемаскиной Полины Леонтьевны и Караевой Эльвиры Руслановны заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда.

    В отношении девушек суд избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу сроком на два месяца. С момента экстрадиции на территорию России, а именно с момента пересечения государственной границы России и передаче ФСИН, или с момента задержания девушек на территории России начнется исчисляться их срок содержания под стражей.

    Эльвиру Караеву и Полину Атемаскину обвиняют по статьям: «Организация террористического сообщества и участие в нем» и «Содействие террористической деятельности».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дарья Смолина
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