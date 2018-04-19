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Китайские ученые создали «умную» кожу
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    Китайские ученые создали «умную» кожу

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    Пекин, 19 апреля. Ученые китайского Северо-восточного университета КНР создали особую искусственную кожу, обладающую чувствительностью к свету. Как пишут западные СМИ, созданное изделие представляет собой устройство, состоящее из проводящего полимера.

    «Кожа» обладает автономностью за счет энергии колебаний, к примеру, при ходьбе. Отмечается, что привести кожу в действие можно при моргании глаз. Как пояснили ученые, это важно, если изделие подключают к человеческому мозгу или используется в качестве искусственной сетчатки глаза.

    Ранее ученые из Новосибирска научились выращивать искусственную кожу. 

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    Автор: Анна Иванова
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