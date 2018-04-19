Китайские ученые создали «умную» кожу

Пекин, 19 апреля. Ученые китайского Северо-восточного университета КНР создали особую искусственную кожу, обладающую чувствительностью к свету. Как пишут западные СМИ, созданное изделие представляет собой устройство, состоящее из проводящего полимера.

«Кожа» обладает автономностью за счет энергии колебаний, к примеру, при ходьбе. Отмечается, что привести кожу в действие можно при моргании глаз. Как пояснили ученые, это важно, если изделие подключают к человеческому мозгу или используется в качестве искусственной сетчатки глаза.

Ранее ученые из Новосибирска научились выращивать искусственную кожу.