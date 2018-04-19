Глава Генштаба ВС РФ обсудит Сирию с главкомом ВС НАТО в Баку

Баку, 19 апреля. Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов прибыл в Азербайджан, где обсудит Сирию с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО. Об этом сообщает Минобороны Российской Федерации.

По данным оборонного ведомства России, Герасимов прибыл с рабочим визитом в столицу Азербайджана, где намерен обсудить на встрече с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса Кертисом Скапарротти ситуацию в Сирии.