Наборные паркеты, изразцовые печи: особняк Зиминых принял первую экскурсию после реставрации. ФАН-ТВ

Особняк Зиминых открыл свои двери для журналистов и любопытных москвичей. Памятник архитектуры XIV века встречает гостей парадной лестницей в окружении четырех времен года. Картины написаны в 1897 году польской художницей. Над балконом огромное полотно — современная репродукция картины Леонардо да Винчи «Поклонение волхвов».

Международный день памятников и исторических мест — единственная возможность увидеть интерьеры старинных усадеб, доступ к которым в обычное время ограничен. Особняк Зиминых в Дегтярном переулке — редкий образец богатых апартаментов Императорской России.

Городскую усадьбу возвели в 1896 году по проекту именитого архитектора Эдмунда Юдицкого. Работы заказал табачный фабрикант Николай Зимин. Наборные паркеты, подшивные дубовые потолки, изразцовые печи, лепной декор — дышат эпохой театров… На втором этаже анфилада роскошных залов, выполненных в смешанном стиле.

«Известная фамилия, мануфактурщики Зимины из поселка Орехово-Зуево сейчас, был поселок Зуево. Они из крепостных крестьян стали очень крупными мануфактурщиками. Вот это то, что известно вообще о династии Зиминых. О Николае Гавриловиче известно мало», — рассказывает руководитель Федерального агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры Роман Рыбало.

В классических интерьерах Зимины проводили рабочие встречи, курили сигары, пили чай. В готическом зале развлекали гостей домашним театром. Частенько сюда захаживал Антон Чехов, который жил в Дегтярном переулке.

Комната в стиле рококо — одна из немногих, которая, судя по всему, предназначалась для отдыха. Этот кабинет единственный в особняке освещался естественным светом.

Богатая лепнина, приглушенные фисташковые тона стали колоритной декорацией для съемок сцены из фильма «Брат-2». Теперь здесь расположился офис.

«Когда мы сюда зашли, было ощущение просто полного восторга. Сначала мы не знали, как здесь работать, как приспособиться, потому что ощущаешь постоянно, как будто ты находишься в музее», — вспоминает начальник Управления регулирования имущественных отношений экономики и статистики ФГБУК «АУИПИК» Катерина Плескачева.

После революции в здании расположилось правление Коммунистического университета им. Свердлова. О сохранности роскошного убранства тогда не думал никто. Но каково же было удивление реставраторов, когда они обнаружили потолки с лепниной, укрытые гипсокартонными звукопоглощающими плитами.

«Ее не было видно 90 лет, этой лепнины…даже сто, может быть. И как нам с вами повезло, что удалось ее восстановить в первоначальном виде», — радуется москвовед Юрий Рудаков.

Что происходило в здании в годы Советской власти — толком неизвестно. До 2015 здание занимал Научно-исследовательский институт киноискусства ВГИКа, а три года назад было принято решение о первой реставрации особняка. Вернуть интерьерам первозданный вид мастерам удалось за полтора года. Агентство разместило в апартаментах офис, и уже собрало свою коллекцию артефактов. Среди них: разложившийся мазут, который реставраторы нашли в кирпичной кладке.

«Вызвали МЧС, и уже МЧС проводило мероприятия по утилизации этой жидкости, потому что понятно, бог знает, что там может быть. Сами мы этим не занимались, но сохранили вот такую память», — отмечает Роман Рыбало.

В рамках Дней исторического и культурного наследия москвичей и гостей столицы ждет множество встреч в усадьбах и резиденциях иностранных послов. В программе этого года — 50 памятников архитектуры и больше 300 экскурсий.