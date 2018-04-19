Придется компенсировать убытки не только ЕС: Украине пригрозили жалобой в ВТО

Киев, 19 апреля. Европейская комиссия (ЕК) выставила Украине условие по отмене введенного Верховной радой моратория на экспорт леса-кругляка, иначе Киеву грозит разбирательство вплоть до жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом говорится в письме европейского комиссара по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем первому вице-премьеру Украины Степану Кубиву.

В том случае, если в скором времени данный вопрос не будет решен, то спор перейдет в арбитраж, который по Соглашению об ассоциации совместно формируют Украина и Европейский союз (ЕС), указано в документе.

Процесс назначения арбитров на Украине оттягивают — одобрены только четыре кандидатуры из пяти.

«Если Украина будет против создания арбитражной группы на основе неполных списков, к сожалению, у меня не останется других вариантов, кроме как рассматривать использование механизма ВТО по урегулированию вопроса запрета на экспорт необработанной древесины», — пригрозила Мальмстрем.

Как отметили специалисты, такое развитие событий выведет спор в публичную плоскость и нанесет имиджевые удары по Украине, как государству, которое не выполняет взятые на себя при подписании Соглашения об ассоциации с ЕС обязательства, передает «ПолитНавигатор».

Эксперты уверены, что к жалобе в ВТО точно присоединятся другие страны, поскольку это законные процедуры организации.