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Придется компенсировать убытки не только ЕС: Украине пригрозили жалобой в ВТО
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    Придется компенсировать убытки не только ЕС: Украине пригрозили жалобой в ВТО

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    Придется компенсировать убытки не только ЕС: Украине пригрозили жалобой в ВТО

    Киев, 19 апреля. Европейская комиссия (ЕК) выставила Украине условие по отмене введенного Верховной радой моратория на экспорт леса-кругляка, иначе Киеву грозит разбирательство вплоть до жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом говорится в письме европейского комиссара по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем первому вице-премьеру Украины Степану Кубиву.

    В том случае, если в скором времени данный вопрос не будет решен, то спор перейдет в арбитраж, который по Соглашению об ассоциации совместно формируют Украина и Европейский союз (ЕС), указано в документе.

    Процесс назначения арбитров на Украине оттягивают — одобрены только четыре кандидатуры из пяти.

    Придется компенсировать убытки не только ЕС: Украине пригрозили жалобой в ВТО

    «Если Украина будет против создания арбитражной группы на основе неполных списков, к сожалению, у меня не останется других вариантов, кроме как рассматривать использование механизма ВТО по урегулированию вопроса запрета на экспорт необработанной древесины», — пригрозила Мальмстрем.

    Как отметили специалисты, такое развитие событий выведет спор в публичную плоскость и нанесет имиджевые удары по Украине, как государству, которое не выполняет взятые на себя при подписании Соглашения об ассоциации с ЕС обязательства, передает «ПолитНавигатор».

    Эксперты уверены, что к жалобе в ВТО точно присоединятся другие страны, поскольку это законные процедуры организации.

    «Когда арбитры ВТО признают наше нарушение — при неудачном сценарии нам придется «компенсировать убытки» не только Евросоюзу, но и другим партнерам, даже если мы им никогда не поставляли лес», — убеждены украинские специалисты.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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