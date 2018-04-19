Саркисян подписал закон о ратификации соглашения о партнерстве Армении и ЕС

Ереван, 19 апреля. Президент Армении Армен Саркисян подписал закон о ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом.

Об этом сообщает в четверг управление по информации и связям с общественностью администрации президента Армении. 11 апреля соглашение о партнерстве армении и ЕС ратифицировал парламент страны.

После того, как документ вступит в силу, ЕС предоставит Еревану финансовую помощь в размере 175 миллионов евро. Помощь будет выплачиваться Армении до 2020 года. Финансовые средства правительство страны должно будет направить на выполнение условий соглашения. Кроме того, планируется либерализация визового режима между Арменией и ЕС.

Всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение Армении с ЕС было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе.