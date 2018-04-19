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Первый замглавы миссии ОБСЕ Хуг приехал в Донецк
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    Первый замглавы миссии ОБСЕ Хуг приехал в Донецк

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    Первый замглавы миссии ОБСЕ Хуг приехал в Донецк

    Донецк, 19 апреля. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг прибыл в четверг в Донецк, сообщили в пресс-службе миссии.

    В ходе визита Хуг оценит ситуацию с безопасностью в регионе и пообщается с местными жителями.

    Ранее сообщалось, что спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик оценил ситуацию в Донбассе. По его словам, она остается крайне нестабильной, несмотря на заключенное между сторонам «пасхальное» перемирие.

    Автор: Дима Оленин
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