Первый замглавы миссии ОБСЕ Хуг приехал в Донецк

Донецк, 19 апреля. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг прибыл в четверг в Донецк, сообщили в пресс-службе миссии.

В ходе визита Хуг оценит ситуацию с безопасностью в регионе и пообщается с местными жителями.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик оценил ситуацию в Донбассе. По его словам, она остается крайне нестабильной, несмотря на заключенное между сторонам «пасхальное» перемирие.