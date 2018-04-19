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В Совфеде отреагировали на просьбу ФРГ избавить ее от санкций против России
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    В Совфеде отреагировали на просьбу ФРГ избавить ее от санкций против России

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    В Совфеде отреагировали на просьбу ФРГ избавить ее от санкций против России

    Москва, 19 апреля. Власти ФРГ намерены обратиться к Вашингтону с требованием ослабить немецкие санкции против РФ. Такую информацию приводит Wall Street Journal.

    По информации издания, ответственным за переговоры с США по этому вопросу будет глава Минфина ФРГ Олаф Шольц, собирается обратиться к теме отмены антироссийских санкций и канцлер Германии Ангела Меркель, которая в ближайшее время отравится с визитом в США.

    В интервью Федеральному агентству новостей зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров отметил, что недовольство немецкого бизнеса санкциями против РФ вполне объяснимо — из-за ограничений компании из ФРГ несут большие убытки.

    «Нельзя не отметить реально существующее недовольство немецкого бизнеса, который несет убытки от санкций против России, к которым подключена Германия. Эта проблема существует, и она зреет все больше, особенно в тех землях, у которых с Россией давно установились прочные производственные и кооперативные связи», — заявил сенатор.  

    В то же время Джабаров подчеркнул, что быть уверенным в том, что информация Wall Street Journal является стопроцентной достоверной, нельзя.

    «Американцам пора задуматься. Рано или поздно это произойдет, и в этом случае к отмене санкций могут присоединиться и остальные европейские страны. Потому что политика политикой, а бизнес — бизнесом», — предупредил парламентарий.   

    Напомним, введение антироссийских санкций было инициировано США в 2014 году на фоне воссоединения Крыма с РФ и начавшегося конфликта на территории Донбасса, стороной которого Россия, впрочем, никогда не являлась. В течение последних четырех лет в международном сообществе неоднократно поднимался вопрос о неэффективности санкций, наносящих большой урон западным странам. 

    Автор: Алексей Громов
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