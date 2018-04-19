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Ветераны в Кемерово просят не отменять салют 9 мая из-за трагедии в «Зимней вишне»
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    Ветераны в Кемерово просят не отменять салют 9 мая из-за трагедии в «Зимней вишне»

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    Ветераны в Кемерово просят не отменять салют 9 мая из-за трагедии в «Зимней вишне»

    Кемерово, 19 апреля. Ветераны в Кемерово просят не отменять салют в честь Дня Победы 9 мая. С соответствующим запросом они обратились к главе города Илье Середюку. В связи с этим власти решили провести опрос горожан.

    В своем обращении ветераны напомнили, что на сегодняшний день в Кемерове проживает «три тысячи 761 участник великих сражений и труженик тыла». Для них, членов их семей, а также для всех кемеровчан праздник Победы — «это память о героическом подвиге нашего народа, символ силы и мощи России».Отметили они, что именно залпы салюта стали первым вестником Победы.

    «Залпы взмыли в московское небо, хотя у многих в сердцах была горечь потери близких и родных людей. Обращаемся к вам с просьбой рассмотреть возможность проведения салюта Победы в Кемерове в этом году», — говорится в тексте обращении.

    После поступления просьбы городская администрация посчитала необходимым узнать мнение горожан на этот счет.

    Напомним, трагедия в Кемерово произошла 25 марта. В результате страшного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, более 40 из них дети.

    После этого, как сообщала ранее «Газета Кемерова», было принято решение отменить в городе традиционный салют 9 мая.

    Автор: Алексей Громов
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