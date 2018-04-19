Эксперты назвали самый прибыльный смартфон в мире

Москва, 19 апреля. Эксперты назвали самый прибыльный в мире смартфон. По их подсчетам, наибольшую прибыль производителям принес iPhone X.

По словам аналитика Couterpoint Карна Чаухана, за четвертый квартал гаджет принес индустрии 21% доходов и 35% прибыли, пишет «Свободная пресса». Другие смартфоны Apple также продолжают приносить деньги. Всего 86% прибыли отрасли приходится на Apple. По мнению экспертов, выручка от «яблочных» смартфонов продолжит расти.

Кроме iPhone в топ-10 наиболее прибыльных смартфонов попали Samsung Galaxy Note 8 и Samsung Galaxy S8 Plus.

Ранее, как сообщало URA.RU, стало известно о планах компании Apple выпустить 11 новых моделей iPhone.