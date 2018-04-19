Меню
Технологии
Эксперты назвали самый прибыльный смартфон в мире
Политика
Вопрос не одного дня: Песков прокомментировал блокировку Telegram
Следующая новость
Загрузка...

    Эксперты назвали самый прибыльный смартфон в мире

    223

    Эксперты назвали самый прибыльный смартфон в мире

    Москва, 19 апреля. Эксперты назвали самый прибыльный в мире смартфон. По их подсчетам, наибольшую прибыль производителям принес iPhone X.

    По словам аналитика Couterpoint Карна Чаухана, за четвертый квартал гаджет принес индустрии 21% доходов и 35% прибыли, пишет «Свободная пресса». Другие смартфоны Apple также продолжают приносить деньги. Всего 86% прибыли отрасли приходится на Apple. По мнению экспертов, выручка от «яблочных» смартфонов продолжит расти.

    Кроме iPhone в топ-10 наиболее прибыльных смартфонов попали Samsung Galaxy Note 8 и Samsung Galaxy S8 Plus.

    Ранее, как сообщало URA.RU, стало известно о планах компании Apple выпустить 11 новых моделей iPhone.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Справедливо наказать убийц Бузины сможет только новая власть

    Справедливо наказать убийц Бузины сможет только новая власть

    12:04   19 Апреля 2018
    2187
    В Роскомнадзоре рассчитывают, что Facebook полноценно войдет в правовое поле страны

    В Роскомнадзоре рассчитывают, что Facebook полноценно войдет в правовое поле страны

    11:25   19 Апреля 2018
    163
    Немецкий депутат на Ялтинском форуме: Можно, русские построят и наш аэропорт?

    Немецкий депутат на Ялтинском форуме: Можно, русские построят и наш аэропорт?

    11:03   19 Апреля 2018
    632
    Новая стратегия обороны: эксперт объяснил, как упавшие в Сирии «умные» ракеты Трампа помогут России

    Новая стратегия обороны: эксперт объяснил, как упавшие в Сирии «умные» ракеты Трампа помогут России

    10:31   19 Апреля 2018
    54031