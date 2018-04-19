Киностудия имени А.М. Горького планирует снять мультфильм «Кощей» в формате 3D

Москва, 19 апреля. Киностудия детских и юношеских фильмов имени А.М. Горького планирует снять 3D-мультфильм «Кощей» по сказкам Александра Афансьева. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры России.

Сергей Зернов — генеральный директор Киностудии — рассказал о планах создания мультфильма «Кощей» в формате 3D министру культуры РФ Владимиру Мединскому на совещании.

«В рамках завтрашних питчингов Фонда кино мы представим проект «Кощей». Это полнометражный трехмерный анимационный фильм по сказкам Александра Афанасьева, адаптированным к сегодняшнему дню и в современной эстетике», — заявил Сергей Зернов.

На совещании Зернов также рассказал о намерениях студии принять участие в питчингах министерства культуры и представить на них сразу несколько проектов, среди которых автобиографический фильм режиссера Владимира Грамматикова.