В Роскомнадзоре рассчитывают, что Facebook полноценно войдет в правовое поле страны

Москва, 19 апреля. В Facebook хорошо осведомлены о требованиях, которые предъявляет компании Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, заявили Федеральному агентству новостей в Роскомнадзоре.

«Роскомнадзор находится с компанией Facebook в постоянном диалоге, поэтому требования российского законодательства, в том числе о локализации персональных данных россиян на территории РФ в компании известны, — сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе РКН. — Компании также известно о том, что до конца 2018 года ее деятельность на территории России будет проверена на исполнение норм российского законодательства».

Напомним, ранее глава ведомства Александр Жаров заявил, что до конца нынешнего года будет проведена проверка, по примеру мессенджера Telegram (был заблокирован 16 апреля), после чего РКН вынесет соответствующее решение.

При этом в Роскомнадзоре сохраняют надежду, что Facebook все же «заинтересован в работе в России и в итоге полноценно войдет в правовое поле страны».