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Экс-главу администрации Нижнего Новгорода подозревают в получении взятки в размере 17 млн рублей
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    Экс-главу администрации Нижнего Новгорода подозревают в получении взятки в размере 17 млн рублей

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    Экс-главу администрации Нижнего Новгорода подозревают в получении взятки в размере 17 млн рублей

    Москва, 19 апреля. Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о получении взятки в 17 млн рублей в отношении экс-главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    По версии следователей, более пяти лет назад Привалов и Кондрашов получили от одного из бизнесменов взятку в размере 17 млн рублей. Деньги были переданы лично и через посредников.

    В данный момент Кондрашов объявлен в розыск, Привалов и его посредники — предприниматели Сергей Маравлев и Юрий Гришин — задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

    Автор: Дима Оленин
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