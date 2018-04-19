Экс-главу администрации Нижнего Новгорода подозревают в получении взятки в размере 17 млн рублей

Москва, 19 апреля. Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о получении взятки в 17 млн рублей в отношении экс-главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По версии следователей, более пяти лет назад Привалов и Кондрашов получили от одного из бизнесменов взятку в размере 17 млн рублей. Деньги были переданы лично и через посредников.

В данный момент Кондрашов объявлен в розыск, Привалов и его посредники — предприниматели Сергей Маравлев и Юрий Гришин — задержаны сотрудниками правоохранительных органов.