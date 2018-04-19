Минздрав РФ предложил ввести акцизы на сладкие напитки

Москва, 19 апреля. Минздрав России предложил ввести акцизы на напитки с высоким содержанием добавленных простых сахаров.

Эта инициатива содержится в новой версии проекта стратегии формирования здорового образа жизни граждан РФ до 2025 года. В министерстве здравоохранения озаботились тем, что сахар, содержащийся в газированных напитках, способствует набору лишнего веса.

Отметим, согласно исследованиям, постоянное употребление лимонада увеличивает вероятность диабета и инсульта, а также приводит к повышению давления. Ученые установили, что в одной банке газированного напитка объемом 0,33 литра содержится до 39 граммов сахара, что на 14 граммов превышает дневную норму, сообщает Ura.ru.