Итог двух лет правления Гройсмана — стабильность нищеты

Киев, 19 апреля. Украинские эксперты подвели промежуточные итоги работы кабинета министров во главе с Владимиром Гройсманом и констатировали: все очень плохо. Экономика страны развалена, растут цены на ЖКХ и продукты, население продолжает нищать и уезжать за границу, а правительство занимается самопиаром и умудряется находить позитив там, где его нет. Как сообщили аналитики корреспонденту Федерального агентства новостей, самое неприятное в работе нынешнего Кабмина — за все реформы он заставляет платить простых украинцев.

Правительству премьер-министра Владимира Гройсмана исполнилось два года. Однако сам он в честь этой даты не решился выступить с «отчетом об успехах» в Раде и тем более — перед простыми украинцами. Вместо этого он устроил «импровизированный отчет» в телестудии одного из федеральных каналов, где жонглировал цифрами и хвастался несуществующими успехами.

Одними из своих ключевых достижений во власти Гройсман назвал поднятие минимальной зарплаты и пенсионную реформу. Принятие пенсионной реформы позволило повысить пенсии украинцам в октябре 2017-го и провести их индексацию. Повышение пенсий коснулось порядка 10,2 миллионов человек. Изменились и выплаты работающим пенсионерам, раньше они имели право только на 85% пенсии, сейчас эту практику отменили. Но все эти «прибавки» быстро «съел» рост цен на продукты в магазинах и резкий подъем тарифов ЖКХ.

Аналитики подчеркнули: инфляция на Украине «съедает» любые повышения зарплат и пенсий, большинство украинцев продолжают считать копейки, а многие компании сокращают штат, чтобы сэкономить. При этом проведенная Гройсманом образовательная реформа в стране дико оскандалилась из-за языкового вопроса. По новому закону основным языком обучения на Украине стал украинский. Так называемые нацменьшинства (из которых львиную долю составляют русскоязычные граждане) могут получить образование на родном языке, но в отдельных классах школ, наряду с обучением на украинском. В связи с этим целый ряд стран, в том числе Россия, Польша, Румыния и Венгрия выразили Киеву свой резкий протест. А венгры и вовсе заблокировали Украине переговоры с ЕС и НАТО на неопределенный срок.

Также аналитики отметили, что серьезных экономических успехов за два года работы правительство добиться так и не сумело. Многие отрасли экономики лежат в руинах, полностью потеряны транзитные доходы во многих транспортных отраслях, десятками закрываются крупнейшие заводы. Страну раздирает война, а западные «партнеры» требуют от Украины все больших уступок, в том числе нового повышения цен на газ для населения, а также открытия рынка земли.

При этом сам Гройсман за время своего премьерства чудесным образом превратился из человека, которого воспринимали, как «ставленника президента и послушного исполнителя его воли», в почти самостоятельного политического игрока. Самому Порошенко самостоятельность Гройсмана совсем не нравится, из-за чего в нищающей стране возник очередной внутривластный конфликт.

Гройсман любит жаловаться, что правительству «не хватает полномочий, чтобы решать все актуальные вопросы».

«Полномочий у правительства гораздо меньше, чем те задачи, которые перед ним стоят», — говорит он.

Однако за время работы его Кабмин так и не смог избавиться от многочисленных «исполняющих обязанностей» и назначить постоянных руководителей на высшие государственные посты, в том числе и министерские. Так, на аграрной Украине до сих пор нет министра сельского хозяйства, министра здравоохранения, министра информации и т. д.

Но самое неприятное, говорят эксперты, это то, что любые реформы, проводимые Кабмином Гройсмана, неизбежно ложатся тяжким бременем на плечи населения.

«Что бы ни затевал премьер, реформу здравоохранения, транспорта или ЖКХ, украинцам нужно быть готовыми заплатить за них из своего кармана. Главный лозунг этих «реформаторов» — «Плати больше!», — говорит политолог Алексей Плотников. — Почему они постоянно идут на непопулярные меры? Да потому что по-другому эти люди просто не умеют! Им не приходит в голову, что это государство должно думать о гражданах, заботиться об их нуждах и облегчать им жизнь, а не наоборот!»

Тем не менее, говорят политологи, несмотря на чудовищные изъяны в работе, отсутствие позитива в экономике, галопирующий рост цен и целый ряд других провалов, правительство Гройсмана, скорее всего, успешно досидит до 2019-го — до плановых президентских выборов в марте. Причина проста: Гройсман является удобной компромиссной фигурой как для президента, так и для Верховной рады. И именно его поддерживает одна из крупнейших фракций в парламенте — «Народный фронт». Кроме того, его способности к самопиару все же приносят результат — для большинства украинцев он не является таким сильным раздражителем, как его предшественник Яценюк или действующий президент Порошенко.

Кирилл Молчанов, политолог

«Вкратце про правление Гройсмана можно сказать так: на фоне чудовищной работы своего предшественника Яценюка он слегка стабилизировал экономическое положение в стране. Но при этом он так и не стал премьером, который бы вывел экономику Украины в рост. Да, при нем было некоторое увеличение бюджетных зарплат и пенсий, но все эти прибавки были тут же «съедены» ростом цен на основные продукты питания и услуги ЖКХ.

Лично у меня Гройсман больше всего ассоциируется с временами «брежневского застоя» в СССР. И хотя многим он представляется этаким «крепким хозяйственником», это вовсе не тот человек, который способен привести экономику страны к какому-либо качественному рывку. Максимум, что в его силах — это сохранить нынешнее положение дел, «стабильность нищеты», до выборов-2019.

Многие говорят, вместо того, чтобы отчитываться об успехах по телевизору, нынешнему кабинету стоило бы выйти на Майдан и рассказать людям, чего они реально достигли. Но те, кто стоял на сцене Майдана четыре года назад, банально облапошили тех, кто стоял перед сценой. Поэтому с народом они больше общаться не желают — чтобы не услышать массу неприятных вопросов».

Игорь Гарбарук, политический аналитик

«Самое главное, что должно произойти, если гипотетически на Майдане встретятся члены правительства и простые украинцы, — честный разговор. Кабмин должен перестать рассказывать людям, «как космические корабли бороздят просторы Большого театра». Народу надо честно рассказывать о том, что происходит на самом деле. Не надо забивать людям голову макропоказателями — все же видят, что реальный рост цен на продукты и потребительские товары зашкаливает, они выросли на 70%, 80%, а некоторые — и на все 120%. Вот это и есть реальный показатель того, что происходит на Украине. Люди должны задавать власти прямые вопросы и получать честные ответы. Но, честно говоря, я не верю в то, что это правительство может пойти на такой шаг. Ведь для всех них это может оказаться «общественной гильотиной».

По сути, нынешнее правительство Украины работает непрофессионально. У людей на госслужбе должны быть огромные знания и большой опыт работы в самых разных ситуациях. Но этих людей ситуативно назначали на должности, на которых они работают уже несколько лет. Они и в «прошлой жизни» не очень-то понимали, что делают. А на таком уровне они и вовсе профнепригодны.

В Кабмин в свое время набирали «инвестиционных менеджеров», проще говоря, биржевых спекулянтов. И эти люди, не имеющие опыта работы в реальном секторе экономики, до сих пор руководят Украиной. Ни в одной европейской стране это просто невозможно! Но самое печальное — у них нет даже понимания того, что такое госслужба. На Западе человека никогда не возьмут в госструктуры без диплома МРА — менеджера публичного администрирования. А у нас в правительстве сегодня сидят полные профаны.