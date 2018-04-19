Меню
Политика
Президент Киргизии отправил Кабмин в отставку
Политика
Вопрос не одного дня: Песков прокомментировал блокировку Telegram
Следующая новость
Загрузка...

    Президент Киргизии отправил Кабмин в отставку

    1171

    Президент Киргизии отправил Кабмин в отставку

    Москва, 19 апреля. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра Сапара Исакова и правительства страны. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

    Ранее киргизский парламент большинством голосов выразил недоверию органу исполнительной власти. Процедура голосования была предложена двумя оппозиционными парламентскими фракциями «Ата-Журт Республика» и «Ата-Мекен».

    По сведениям СМИ, причиной этому стали, по мнению законодателей, ошибки Кабмина  с реализаций ряда важных проектов, о чем неоднократно заявляла парламентская оппозиция.

    Президент Киргизии отправил Кабмин в отставку

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Справедливо наказать убийц Бузины сможет только новая власть

    Справедливо наказать убийц Бузины сможет только новая власть

    12:04   19 Апреля 2018
    1822
    В Роскомнадзоре рассчитывают, что Facebook полноценно войдет в правовое поле страны

    В Роскомнадзоре рассчитывают, что Facebook полноценно войдет в правовое поле страны

    11:25   19 Апреля 2018
    150
    Немецкий депутат на Ялтинском форуме: Можно, русские построят и наш аэропорт?

    Немецкий депутат на Ялтинском форуме: Можно, русские построят и наш аэропорт?

    11:03   19 Апреля 2018
    595
    Новая стратегия обороны: эксперт объяснил, как упавшие в Сирии «умные» ракеты Трампа помогут России

    Новая стратегия обороны: эксперт объяснил, как упавшие в Сирии «умные» ракеты Трампа помогут России

    10:31   19 Апреля 2018
    48562