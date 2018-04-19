Президент Киргизии отправил Кабмин в отставку

Москва, 19 апреля. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра Сапара Исакова и правительства страны. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

Ранее киргизский парламент большинством голосов выразил недоверию органу исполнительной власти. Процедура голосования была предложена двумя оппозиционными парламентскими фракциями «Ата-Журт Республика» и «Ата-Мекен».

По сведениям СМИ, причиной этому стали, по мнению законодателей, ошибки Кабмина с реализаций ряда важных проектов, о чем неоднократно заявляла парламентская оппозиция.