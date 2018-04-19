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Депутаты Рады подрались после эфира на украинском ТВ: опубликовано закулисное видео
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    Депутаты Рады подрались после эфира на украинском ТВ: опубликовано закулисное видео

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    Депутаты Рады подрались после эфира на украинском ТВ: опубликовано закулисное видео

    Киев, 19 апреля. Депутат украинской Рады Сергей Мельничук и его экс-коллега по фракции «Радикальной партии» Дмитрий Линько подрались по окончании прямого эфира ток-шоу на украинском телеканале NewsOne.

    По имеющимся данным, ссора началась из-за исключения Мельничука из фракции «Радикальной партии». Согласно информации украинских СМИ, во время прямого эфира депутаты вели себя недоброжелательно.

    «Мельничук пытался ударить Линько еще во время эфира, но ведущий Василий Голованов не дал это сделать. После эфира Мельничук все-таки встретил Линько и ударил возле сцены. Как только они вышли из эфира, произошла драка», — передает «Пятый телеканал».

    По окончании программы Линько рассказал, что заявление в полицию писать не собирается, но нос у него, вероятно, сломан.

    «Ну, а пока я домой — спать», — сказал Линько.

    Напомним, Мельничука исключили из фракции «Радикальной партии» зимой 2015 года.

    Автор: Дана Балан
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