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Запущенный для Минобороны РФ космический аппарат вышел на целевую орбиту
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    Запущенный для Минобороны РФ космический аппарат вышел на целевую орбиту

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    Запущенный для Минобороны РФ комический аппарат вышел на целевую орбиту

    Москва, 19 апреля. Разгонный блок «Бриз-М» вывел на целевую орбиту космический аппарат, который был запущен прошлой ночью с космодрома «Байконур» в интересах Минобороны России. Об этом сообщили в военном ведомстве.

    «Выведение космического аппарата на орбиту прошло в расчетное время в штатном режиме», — рассказали в МО РФ.

    Напомним, что старт ракеты-носителя «Протон-М» прошел в 01.12 по мск. Уже через 10 минут головная часть ракеты в составе разгонного блока «Бриз-М» отделилась от третьей ступени ракеты-носителя.

    Автор: Дима Оленин
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