Запущенный для Минобороны РФ космический аппарат вышел на целевую орбиту

Москва, 19 апреля. Разгонный блок «Бриз-М» вывел на целевую орбиту космический аппарат, который был запущен прошлой ночью с космодрома «Байконур» в интересах Минобороны России. Об этом сообщили в военном ведомстве.

«Выведение космического аппарата на орбиту прошло в расчетное время в штатном режиме», — рассказали в МО РФ.

Напомним, что старт ракеты-носителя «Протон-М» прошел в 01.12 по мск. Уже через 10 минут головная часть ракеты в составе разгонного блока «Бриз-М» отделилась от третьей ступени ракеты-носителя.