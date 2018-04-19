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Юбилейный ММКФ открывается в Москве
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    Юбилейный ММКФ открывается в Москве

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    Юбилейный ММКФ открывается в Москве

    Москва, 19 апреля. Московский международный кинофестиваль, который пройдет уже в 40-й раз, стартует в этот четверг, 19 апреля. Торжественная церемония открытия пройдет в кинотеатре «Россия».

    В этот раз кинофестиваль пройдет не летом, как это было всегда, а в апреле. Это связано с тем, что с 14 июня по 15 июля в России пройдет чемпионат мира по футболу.

    На торжественной церемонии, которая состоится в кинотеатре «Россия», представят основные награды этого года, а также вручат приз за вклад в мировой кинематограф. После покажут киноленту итальянского режиссера Ферзана Озпетека «Неаполь под пеленой».

    В основной конкурсной программе кинофестиваля 16 фильмов. В жюри основного конкурса вошли актеры Настасья Кински и Джон Сэвидж, режиссеры Анна Меликян и Лян Цяо, продюсер Паоло дель Брокко.

    Автор: Дарья Смолина
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