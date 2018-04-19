Аксенов: Ялтинский форум поднимет знаковые для России вопросы

Ялта, 19 апреля. Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что на полях открывшегося сегодня Ялтинского международного экономического форума будут обсуждаться вопросы, знаковые для всей России. Об этом он заявил в ходе открытия ЯМЭФ, передает корреспондент ФАН.

«Крым стремительно развивается, мы здесь сможем показать наши результаты. Одно из достижений нашего форума каждый может видеть, прилетая в новый терминал аэропорта Симферополя», — заметил политик, напомнив, что инвестиционное соглашение о его строительстве было подписано на ялтинском форуме два года назад.

Напомним, в форуме в этом году принимают участие свыше трех тысяч гостей из более чем 70 стран. По мнению Аксенова, этот факт «вдребезги разбивает миф об изоляции России и Крыма».