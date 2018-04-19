«Справедливо наказать убийц Бузины сможет только новая власть»

Киев, 19 апреля. Через несколько дней, 24 апреля, в Шевченковском суде Киева возобновится процесс по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины. Однако, как говорят юристы и политологи, не стоит всерьез рассчитывать на то, что суд будет быстрым. И тем более — на то, что он вынесет справедливый приговор убийцам. Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с адвокатом матери Бузины Артемом Захаровым и выяснил, почему на достойное возмездие убийцам рассчитывать пока не стоит.

16 апреля исполнилось три года со дня убийства известного украинского писателя и журналиста Олеся Бузины. Публициста, не скрывавшего своего раздражения властью, пришедшей после «победы Евромайдана», в 2015-м расстреляли во дворе его дома в Киеве. Вскоре после этого президент Порошенко потребовал «оперативного расследования», и назвал поиск преступников «делом чести». С тех пор прошло три года, но точка в деле с расстрелом Бузины так и не поставлена.

Поначалу расследование преступления шло быстро. Спустя всего два месяца после убийства Олеся прокуратура Киева и МВД сообщили о задержании подозреваемых к его совершению. Силовики схватили активных националистов — Дениса Полищука и Андрея Медведько. Оба отметились участием в «Евромайдане» и АТО, и тесно сотрудничали с радикалами из С-14. Следствие утверждало, что имеет на руках массу улик — экспертизы ДНК с выброшенной преступниками одежды, следы в автомобиле и прямые опознания свидетелей.

Медведько и Полищук свою причастность к расстрелу Бузины отрицают. Они говорят о наличии у них алиби — якобы в день убийства их «вообще не было в Киеве». Тем не менее обоих националистов арестовали и некоторое время держали в СИЗО. Их собратья из С-14 на каждом углу кричали, что «дело политическое, и устраивали акции в поддержку «побратимов» в судах».

В итоге Медведько и Полищука отпустили на свободу. Причем следователи утверждали, что на них было оказано сильное давление «с самого верха». Вскоре после этого материалы по делу об убийстве Бузины зачем-то перебросили в Одессу, откуда вернули только после жалоб матери погибшего журналиста. Впрочем, и после возвращения производства «на прежний адрес», расследование шло ни шатко, ни валко.

28 ноября 2017-го прокуратура Киева направила в Шевченковский райсуд обвинение против Медведько и Полищука. Их действия квалифицированы по статьям 115 («умышленное убийство, совершенное группой по предварительному сговору) и 263 («незаконное хранение оружия»). За содеянное им грозит от 10 до 15 лет тюрьмы, а то и пожизненное заключение. Шевченковский суд уже провел два заседания по «делу Бузины» — 9 и 28 февраля. Однако конца этому процессу, судя по всему, пока не видно.

Как заявил ФАН адвокат матери Олеся Бузины, потерпевшая сторона не питает иллюзий по поводу чистоплотности действий Генпрокуратуры в этом судебном процессе. Причин для этого масса. Во-первых, с первого дня расследования ГПУ делала все, чтобы это убийство осталось нераскрытым. Большинство очевидных версий, в том числе о причастности к убийству сотрудников украинских спецслужб, были проигнорированы следствием.

Во-вторых, прокуратура отказалась приобщить к делу материалы, свидетельствующие, что Медведько и Полищук в момент убийства были под негласным контролем МВД — их телефоны прослушивались, и за ними было установлено наружное наблюдение. В-третьих, по прямому указанию генпрокурора Луценко потерпевшую Валентину Бузину постоянно лишали ее законных прав, обманывали и незаконно отстранили от участия в процессе ее первого адвоката Кузьмина.

При этом из материалов дела об убийстве Бузины украли ряд важных документов, включая протоколы допросов свидетелей. А президент Порошенко и крупные силовики отказали матери Олеся в личном приеме. Наконец, до сих пор не установлены организаторы и заказчики убийства — хотя дело в их отношении выделили в отдельное производство.

«Нет смысла перечислять все нарушения прав и интересов Валентины Павловны, которые послужили основанием для нашего обращения за защитой в ЕСПЧ. Только беспристрастный приговор суда будет воспринят обществом и принят потерпевшей. Мы также постоянно информируем международную общественность о ходе рассмотрения этого дела», — заявил Захаров.

«У нас, как у пострадавшей стороны, есть безусловные основания считать, что власти Украины давно и грубо вмешиваются как в расследование убийства Олеся Бузины, так и в судебный процесс, — говорит Артем Захаров. — Мы неоднократно отмечали крайнюю неэффективность самого расследования, его искусственное затягивание, массу грубейших нарушений процессуальных норм и т.д. По сути, власть сделала все, что «дело Бузины» не получило надлежащего рассмотрения в суде. А также, чтобы были допущены такие нарушения, которые серьезно помешают его рассмотрению».

«Тем не менее я убежден, что, в конечном счете, справедливость восторжествует. Правда, это может произойти лишь тогда, когда дело попадет под контроль честных и порядочных чиновников. Даже нынешнему руководству МВД в лице Авакова удалось быстро и оперативно выйти на след убийц. И если бы у властей было такое желание, то они наверняка без труда вышли бы и на заказчиков этого преступления. Но на сегодняшний день говорить о торжестве справедливости явно преждевременно. При нынешнем Генпрокуроре Луценко, главе МВД Арсене Авакове и других представителях власти справедливого наказания для убийц и заказчиков Бузины не будет», — заявил Захаров ФАН.

Корреспондент Федерального агентства новостей поинтересовался у адвоката, как реагируют сегодня на затягивание «дела Бузины» в Европейском суде по правам человека и что пишут по этому поводу «демократические» европейские СМИ. В конце концов, в самой Европе недавнее политическое убийство журналиста в Словакии вызвало такой общественный резонанс, что привело к отставке сразу нескольких высоких чиновников в этой стране.

«ЕСПЧ реагирует на «дело Бузины» весьма своеобразно, — заявил адвокат Захаров. — Они соблюдают такой «принцип субсидиарности» — когда судьи внимательно наблюдают за тем, что происходит вокруг этого дела на Украине, но не имеют возможности и права вмешиваться непосредственно в дела государства, к тому же — не члена ЕС. Лишь полностью исчерпав все способы добиться справедливости на национальном уровне, можно обращаться в ЕСПЧ».

«Все остальные международные организации предпочитают руководствоваться тем же принципом — «мы можем что-то констатировать, но не будем вмешиваться». В отчетах ООН регулярно, уже третий год звучат обвинения в адрес Украины — Киев обвиняют в том, что он так и смог довести до конца столь громкое, резонансное убийство известного журналиста. Но больше, кроме как мониторить ситуацию и высказывать свои рекомендации, международные организации возможности не имеют», — говорит Захаров.

В конце концов, отметил адвокат, убийство Олеся Бузины — это внутренне дело Украины, и люди, которые сегодня держат в руках рычаги исполнительной и судебной власти, должны доводить это расследование до конца. Но, поскольку именно эти люди не желают доводить расследование до конца и наказывать убийц и организаторов преступления — никто извне не может заставить их это сделать.

По словам Захарова, крупнейшие европейские издания сегодня нечасто вспоминают о «деле Бузины». По современным правилам поведения внутри ЕС, поднимать откровенно порочащие украинскую власть темы — это дурной тон.

«По нашему мнению, ситуация с расследованием «дела Бузины» на Украине для европейцев однозначно находится среди «информационно дискриминируемых». Очевидна и дискриминация этого дела внутри самой Украины — и в отношении Валентины Павловны, которую чиновники без устали гоняли по инстанциям, и в отношении расследования убийства, и в отношении самого Олеся Бузины. Поэтому мы и обратились в ЕСПЧ — на сегодняшней Украине просто нельзя добиться справедливости в этом деле», — резюмирует Захаров.

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