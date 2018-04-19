Немецкий депутат на Ялтинском форуме: Можно, русские построят и наш аэропорт?

В Крыму начинает работать IV Ялтинский международный экономический форум, на который приехали иностранные делегации. Незадолго до старта деловой программы корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с депутатом регионального парламента Берлина Гуннаром Линдерманном о жизни в Крыму, санкциях и новом аэропорте.

«Я был в Крыму в феврале с другими коллегами из нашей партии, мы были приглашены организацией крымских немцев, крымскими депутатами, и объездили весь полуостров, — рассказывает немецкий политик. — Правительство Крыма пригласило нас на ЯМЭФ, и мы решили приехать, потому что проблема санкций — вовсе не региональная, ее надо решать всем немецким парламентом. Мы приехали впятером, среди нас два бизнесмена. У них нет с собой каких-то своих проектов, но они надеются завязать здесь полезные знакомства и контакты, найти возможных бизнес-партнеров. Немецкие бизнесмены, в основном, пока боятся сюда ехать — не хотят «светиться» перед камерами».

По словам депутата, санкции — проблема не только России, но и немецких бизнесменов, которым стало тяжелее вести бизнес с нашей страной, и немецких рабочих, которым нужны новые места.

«Конечно, в Крыму санкции тоже доставляют множество сложностей людям: мы разговаривали с профессорами, студентами крымских вузов — они расстроены тем, что не могут попасть по обмену в зарубежные вузы, хотя это нормальная учебная международная практика», — говорит Линдерманн.

Приезжать в Россию немец не боится. Говорит, что проблемы могут возникнуть только с Киевом. «Украина мечтает посадить меня лет на восемь. Впрочем, после этого визита на форум, возможно, она захочет увеличить этот срок до 16 лет, но меня это мало волнует, я пока не езжу на Украину, — признается политик. — Я бы хотел поговорить с их правоохранительными органами, но если они намерены посадить меня за посещение Крыма — у меня мало желания».

По его словам, украинские власти должны признать, что «Крым добровольно присоединился к России, это выбрал его народ».

«Моя партия в Германии также призывает устраивать подобные референдумы в важных случаях, чтобы народ мог говорить о своем выборе. В Крыму люди сделали свой выбор, и мы должны принять его. Большинство партий в Германии пока против этого решения крымского народа, но мы от нашей партии надеемся, что парламент прислушается к нашему мнению, к тем фактам, которые мы привозим из Крыма. В прошлом месяце мой коллега был в Дамаске, в Сирии, и долгое время наш парламент отказывался общаться с сирийским, и только сейчас они меняют свою позицию», — подчеркнул народный избранник.

В феврале 2018 года, по приглашению организации крымских немцев и крымских депутатов, Гуннар Линдерманн с коллегами объехал весь полуостров, чтобы увидеть, как живет российский Крым.

«Я говорил с татарами, украинцами, русскими, и 90-95% людей говорили, что довольны тем, как русское правительство развивает Крым, как заботится о регионе, — делится Гуннар. — Конечно, были те, кто говорил, что стало тяжелее с туризмом из-за санкций. Но большинство говорит о том, что стало лучше. При этом мы общались не только с теми, с кем нас знакомили организаторы, но и с обычными людьми, пока курили на улице, стояли в очереди на кассе в магазине. Мы не видели никаких людей в форме с оружием, как пишет наша пресса, здесь идет обычная жизнь, с единственной проблемой — санкциями».

На экономический форум в Ялту Линдерманн и его коллеги прилетели уже в новый терминал аэропорта — уникальный объект Крыма, построенный за рекордные два года после подписания инвестиционного соглашения на таком же деловом событии в Ялте.

«В феврале я видел стройку нового терминала, мы говорили с инженером проекта. Теперь я поражен тем, как в столь короткое время русские достроили столь сложный объект, — восхищается Линдерманн. — Если вы были в Берлине, вы знаете, что у нас строительство аэропорта идет уже 10 лет, и все никак не может закончиться, это какая-то бесконечная история. Так что я сказал вашему инженеру: как закончите стройку в Симферополе, приезжайте достраивать наш аэропорт. А вчера я увидел результат этой работы, и хочу разыскать этого инженера и уж точно увезти с нами».

Ялтинский форум продлится в Крыму три дня с 19 по 21 апреля.