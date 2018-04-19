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Польша и США одновременно примут на вооружение новейшую систему Patriot
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    Польша и США одновременно примут на вооружение новейшую систему Patriot

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    Польша и США одновременно примут на вооружение новейшую систему Patriot

    Варшава, 19 апреля. Польша и США одновременно примут на вооружение новейшую модификацию системы ПВО Patriot, заявил в четверг польский министр национальной обороны Мариуш Блащак.

    «Новая система противоракетной обороны Patriot будет внедрена одновременно в польской и в американской армиях», — сообщил он в эфире Польского радио.

    Блащак добавил, что сейчас Варшава ведет переговоры по поводу второй фазы поставок элементов системы Patriot, в рамках которой Польша должна получить новейший радар, а также дополнительные ракеты и пусковые установки.

    Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак

    Первые ЗРК Patriot должны поступить в Польшу в 2022 году. Их Варшава планирует разместить вблизи границы с Россией. Контракт о поставке Польше систем ПВО Patriot был подписан в конце марта. В рамках первой поставки Польша получит 16 пусковых установок, четыре радиолокационных станции и 208 ракет.

    Ранее Блащак сообщал, что в США на переговоры о втором этапе поставок зенитных комплексов Patriot отправилась польская делегация. Как отмечали специалисты, ближайшим конкурентом ЗРК Patriot является российский комплекс С-400, превосходящий американский комплекс по ряду характеристик.

    Автор: Василий Котов
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