Путин: Ялтинский форум вызовет большой интерес зарубежных партнеров

Москва, 19 апреля. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов IV Ялтинского международного экономического форума. Текст телеграммы был опубликован на сайте Кремля.

«Сегодня в Ялте вновь встречаются видные политики, представители предпринимательских, экспертных кругов и общественных организаций из разных стран, чтобы обсудить актуальные проблемы всестороннего развития Крыма, другие вопросы социально-экономической повестки», — говорится в сообщении.

По словам главы государства, программа форума познакомит инвесторов с потенциалом южных регионов РФ. Путин также отметил, что участникам форума предоставляется уникальная возможность наладить диалог с российскими бизнесменами и представителями органов власти. Они также смогут высказать конкретные предложения и наметить перспективы для развития сотрудничества.

Путин выразил надежду, что форум вызовет большой интерес со стороны зарубежных партнеров и даст старт новым проектам в сферах экономики, культуры, туризма, строительства.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Ялте начал свою работу Международный экономический форум.