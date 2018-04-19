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Россия и Белоруссия завершили техническую работу по соглашению о признании виз
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    Россия и Белоруссия завершили техническую работу по соглашению о признании виз

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    Россия и Белоруссия завершили техническую работу по соглашению о признании виз

    Минск, 19 апреля. Техническая процедура по белорусско-российскому соглашению о взаимном признании виз окончена. Об этом в четверг заявил глава министерства внутренних дел Белоруссии Игорь Шуневич.

    «Техническая работа завершена, в принципе, согласование внутригосударственное прошло. Каких-то особых препятствий я в этом не вижу. Вопрос рабочий абсолютно, так что, думаю, решение (подписание — Прим.ред.) состоится», — сообщил белорусский министр.

    Правда, Шуневич не уточнил, когда именно документ будет подписан, передает РИА Новости.

    Минск и Москва работают над соглашением о взаимном признании виз. В конце минувшего года белорусская сторона заявила, что проект находится в высокой степени готовности, неоконченными остаются только два вопроса, касающиеся безвизового пребывания и реадмиссии.

    Россия и Белоруссия завершили техническую работу по соглашению о признании виз

    Напомним, ранее руководитель департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун сообщал, что Минск предлагает два альтернативных варианта временных договоров для обеспечения пропуска в РФ на первенство мира по футболу 2018 года через территорию республики, если создаваемое соглашение о взаимном признании виз не успеет вступить в силу.

    Автор: Дана Балан
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