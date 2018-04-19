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Сирия сегодня: боевики «ан-Нусры» хотят создать на юге САР автономию под патронажем США
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    Сирия сегодня: боевики «ан-Нусры» хотят создать на юге САР автономию под патронажем США

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    Сирия сегодня: боевики «ан-Нусры» хотят создать на юге САР автономию под патронажем США

    Сирия, 19 апреля. Боевики «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) хотят создать автономию на территории Сирийской Арабской Республики (САР) под патронажем Соединенных Штатов. Россия участвует в сирийских туристических проектах. Более 60 тысяч мирных жителей вернулись в свои дома в Восточной Гуте. Последние события в Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

    Создание автономии

    Боевики «Джебхат ан-Нусры» и «Сирийской свободной армии» расширяют подконтрольные территории на юге САР, чтобы создать там автономию под патронажем Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на военный дипломатический источник.

    По словам источника, боевики незаконных вооруженных формирований планируют скоординированную атаку на Сирийскую арабскую армию (САА) во всех трех провинциях, поводом к которой станут якобы нарушения правительственными войсками режима деэскалации или, что еще хуже, провокации «химией». При этом Соединенные Штаты не борются с боевиками и поставляют в контролируемые ими районы «гумпомощь».

    «В течение последних недель серьезно обостряется обстановка на юге Сирии. Вопреки заявлениям американцев, в долине реки Ярмук основные роли сегодня играют не только «Сирийская свободная армия», но и «Джабхат ан-Нусра» и бандгруппы ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ, — Прим. ФАН)… Боевики ведут активные действия по расширению подконтрольных территорий", — рассказал собеседник.

    Сирия сегодня: боевики «ан-Нусры» хотят создать на юге САР автономию под патронажем США

    Он отметил, что в рамках работы мониторингового центра в Аммане, который включает представителей США, Иордании и России, до американских и иорданских представителей систематически доводятся факты нападения боевиков незаконных вооруженных формирований на подразделения правительственных сил в этих районах. Однако никаких мер для стабилизации обстановки и уничтожения террористов не принимается.

    «Еще в начале апреля совместный оперативный штаб «Ан-Нусры» в Даръа направил командованию других группировок, действующих в провинциях Эс-Сувейда, Деръа и Эль-Кунейтра (три южные сирийские провинции) призыв о координации действий для проведения одновременного наступления на сирийские правительственные войска», — добавил источник.

    Восточная Гута

    Более 60,3 тысячи мирных жителей сирийской Восточной Гуты вернулись в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц. Об этом заявил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко.

    «При всесторонней поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 60 352 жителя Восточной Гуты», — сказал он.

    Сирия сегодня: боевики «ан-Нусры» хотят создать на юге САР автономию под патронажем США

    Кроме того, Евтушенко сообщил, что представители Центра приняли участие в заседании Комитета национального примирения в администрации губернатора провинции Эль-Кунейтра. В ходе заседания было подписано соглашение о присоединении к режиму перемирия.

    Туристическое направление

    Компании Российской Федерации вложили деньги в туристические проекты Сирии. Об этом сообщил губернатор провинции Латакии Ибрагим Салим.

    «Несколько российских компаний уже проинвестировали туристические проекты… пять крупных проектов», — сказал Салим.

    Накануне крупная делегация из САР во главе с министром экономики и внешней торговли Самером аль-Халилем прибыла в Крым для участия в Ялтинском международном экономическом форуме.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Илья Муромский
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