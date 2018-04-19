В Ялте начал свою работу Международный экономический форум

Симферополь, 19 апреля. В Крыму открылся IV Ялтинский международный экономический форум, ежегодное деловое мероприятие, которое вместе с Петербургским, Восточным и Сочинским форумами входит в четверку самых значимых событий экономической жизни России. В этом году в форуме принимают участие более трех тысяч участников из 70 стран мира, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В ближайшие три дня на площадке форума в Ялте обсудят как региональные вопросы Крыма – стратегию развития полуострова до 2030 года, крымскую банковскую систему, инновации в строительстве дорог, развитие территорий на объектах Федеральной целевой программы, так и важные для «большой» России темы: жизнь в эпоху fake news, механизмы выхода из мирового кризиса, блокчейн и новые экономические платформы.

Несмотря на непростое состояние международной политики, на форуме в Ялте звучит иностранная речь. Здесь работают журналисты разных стран мира, налаживать контакты с крымскими предпринимателями приехали бизнесмены-иностранцы, представители парламентов других государств попробуют вместе обсудить не только экономику, но и дальнейшее взаимодействие в политическом, информационном пространстве.

Отдельными секциями пройдет «Российско-германский экологический диалог», «Россия-ЕС», встреча главы Республики Крым Сергея Аксенова с зарубежными журналистами.

Форум пройдет в Ялте с 19 по 21 апреля, в завершение программы участники форума заложат в Крыму аллею российско-сирийской дружбы и японский сад. Завершающей конференцией станет «Экономическое развитие Сирии».