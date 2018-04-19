Меню
Экономика
В Ялте начал свою работу Международный экономический форум
Технологии
Эксперты назвали самый прибыльный смартфон в мире
Следующая новость
Загрузка...

    В Ялте начал свою работу Международный экономический форум

    33

    В Ялте начал свою работу Международный экономический форум

    Симферополь, 19 апреля. В Крыму открылся IV Ялтинский международный экономический форум, ежегодное деловое мероприятие, которое вместе с Петербургским, Восточным и Сочинским форумами входит в четверку самых значимых событий экономической жизни России. В этом году в форуме принимают участие более трех тысяч участников из 70 стран мира, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    В ближайшие три дня на площадке форума в Ялте обсудят как региональные вопросы Крыма – стратегию развития полуострова до 2030 года, крымскую банковскую систему, инновации в строительстве дорог, развитие территорий на объектах Федеральной целевой программы, так и важные для «большой» России темы: жизнь в эпоху fake news, механизмы выхода из мирового кризиса, блокчейн и новые экономические платформы.

    В Ялте начал свою работу Международный экономический форум

    Несмотря на непростое состояние международной политики, на форуме в Ялте звучит иностранная речь. Здесь работают журналисты разных стран мира, налаживать контакты с крымскими предпринимателями приехали бизнесмены-иностранцы, представители парламентов других государств попробуют вместе обсудить не только экономику, но и дальнейшее взаимодействие в политическом, информационном пространстве.

    Отдельными секциями пройдет «Российско-германский экологический диалог», «Россия-ЕС», встреча главы Республики Крым Сергея Аксенова с зарубежными журналистами.

    Форум пройдет в Ялте с 19 по 21 апреля, в завершение программы участники форума заложат в Крыму аллею российско-сирийской дружбы и японский сад. Завершающей конференцией станет «Экономическое развитие Сирии».

    Автор: Евгения Авраменко
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Немецкий депутат на Ялтинском форуме: Можно, русские построят и наш аэропорт?

    Немецкий депутат на Ялтинском форуме: Можно, русские построят и наш аэропорт?

    11:03   19 Апреля 2018
    46
    Новая стратегия обороны: эксперт объяснил, как упавшие в Сирии «умные» ракеты Трампа помогут России

    Новая стратегия обороны: эксперт объяснил, как упавшие в Сирии «умные» ракеты Трампа помогут России

    10:31   19 Апреля 2018
    191
    США пора задуматься: в Совфеде отреагировали на просьбу ФРГ освободить ее от санкций против РФ

    США пора задуматься: в Совфеде отреагировали на просьбу ФРГ освободить ее от санкций против РФ

    9:37   19 Апреля 2018
    6544
    Американские F-22 не жаждали встречи с российскими истребителями в Сирии – разработчик

    Американские F-22 не жаждали встречи с российскими истребителями в Сирии – разработчик

    8:31   19 Апреля 2018
    1579